Das Rätsel

Mit Katharina Eickhoff

Es gibt noch echte Herausforderungen im Leben: das Lösen von Rätseln zum Beispiel. Was die Einen für eine kinderleichte Frage halten, darüber zerbrechen sich die Anderen ewig den Kopf. Aber schon beim nächsten Mal kann es dann umgekehrt sein. Genau diese ausgleichende Gerechtigkeit ermutigt Katharina Eickhoff, immer am zweiten Samstag im Monat in der Musikstunde ihre Fährten quer durch die (Musik-)Geschichte zu legen. Auch wer überhaupt nicht mitraten möchte, kommt hier auf seine Kosten; die Geschichten rund um die Rätselfragen sind es allemal wert, gehört zu werden.





1. Rätselfrage:

Das hier könnte Ihnen irgendwie bekannt vorgekommen sein, erst recht, wenn Sie das Januar-Rätsel richtig gelöst haben… der französische Komponist, der im Jahr 1739 diese pastoral mit Musette und Drehleier besetzte Musik rausbrachte, ist nicht der eigentliche Schöpfer dieses Werks – sondern wer?

Vom Komponisten des Originals behalten Sie bitte vom Nachnamen den 1. Buchstaben!

2. Rätselfrage:

Die Oper, zu der diese Musik hier gehört, hat seinerzeit ordentlich Skandal gemacht – genau wie der Autor der literarischen Vorlage, der vor 130 Jahren einen schottischen Lord wegen Beleidigung verklagt und für den der Prozess dann eine furchtbare Wendung genommen hat.

Wer war der große Dichter, den die auf den Prozess folgende Haft seine Gesundheit und seinen Lebenswillen kostete?

Von seinem Nachnamen nehmen Sie bitte den 2. Buchstaben mit!

3. Rätselfrage:

Der Komponist dieses Streichquintetts ist nicht mit seiner eigenen Musik in die Geschichte eingegangen, sondern mit seinem Versuch, das letzte, nur fragmentarisch hinterlassene Werk eines mit ihm befreundeten berühmten Komponisten zu vollenden. Er ist dabei eigentlich ganz gut vorangekommen, bevor er die Arbeit aus unbekannten Gründen eingestellt hat. Als Vollender des heißgeliebten Werks steht heutzutage ein anderer mit auf dem Titel.

Wie aber heißt der erste Bearbeiter, der im Hauptberuf Chordirektor und Hofkapellmeister bei Kaisers in Wien war?

Bitte mal von seinem Nachnamen den letzten Buchstaben merken!

4. Rätselfrage:

Einen vielgeliebten Jazz-Standard hat sich Thelonious Monk da auf seiner Klaviertastatur zurechtgelegt und nach allen Regeln der Bebop-Kunst verarbeitet – das Original mit dem unterschwellig so schön unanständigen Text hat eine honigsüß duftende Pflanze im Titel, deren englischer Name sowieso viel hübscher ist als der deutsche, weshalb wir hier jetzt also nach dem englischsprachigen Originaltitel des Stücks fragen – der 7. Buchstabe bringt Sie weiter!

5. Rätselfrage:

Mit der Oper, zu der diese Ouvertüre hier gehört, ist im Februar vor 40 Jahren ein Opernhaus eingeweiht worden, das auf den Tag genau vierzig Jahre zuvor in Bombenhagel und Feuersturm in Schutt und Asche gesunken war – sein Architekt hat im 19. Jahrhundert gleich zwei Opernhäuser in dieser ganz besonderen Stadt erbaut, wobei er den zweiten Bau als politische persona non grata aus der Ferne leiten musste…

Von seinem Nachnamen war hier noch der 1. Buchstabe gefragt!