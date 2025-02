Das Quadriga Consort

Von Andreas Maurer

Mit mehr als 50.000 verkauften Tonträgern ist das Quadriga Concort eines der erfolgreichsten österreichischen Ensembles überhaupt. Kein Wunder, denn mit ihrer Mischung aus Alter Musik, Folk und Pop hat sich die Gruppe rund um Cembalist, Arrangeur und Komponist Nikolaus Newerkla nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch einen unverwechselbaren Sound geschaffen.

Musikliste:



Traditional:

Breton Dance

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Nikolaus Newerkla:

Maggie's Secret

Quadriga Consort



Turlough O'Carolan:

Kitty Magennis

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Traditional:

Scarborough Fair

Elisabeth Kaplan (Gesang)

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Traditional:

Nighean bhuidhe bhòidheach

Quadriga Consort



Georg Riedel:

Idas sommarvisa

Quadriga Consort



Traditional:

Hamish the carpenter

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Niel Gow:

Neil Gow's lament for the death of his second wife

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Traditional:

Nobody's Jig

Quadriga Consort



Aanonymus:

The maid of Cabra West

Elisabeth Kaplan (Singstimme)

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla



Anonymus:

Loch Lomond

Quadriga Consort



Turlough O'Carolan:

James Betagh

Quadriga Consort