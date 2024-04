Das Ende des Gitarren-Kults?

Die Wohnzimmerproduktion gab es in der Musik schon lange vor der Corona-Pandemie, und auch in postpandemischen Zeiten ist das Heimstudio alles andere als eine Notlösung. In ihrem Originalbeitrag für die SWR Kultur-Serie fragt die Berliner Klangkünstlerin und Trompeterin, wie akustische Räume in unserem Kopf, in unseren Körpern und zugleich in der Fantasie entstehen. "Gehörgänge" überlagert, synchronisiert und entkoppelt innere und äußere Orte, zu denen in diesem Fall auch der mediale Raum des Radios zählt.