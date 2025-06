Das britische Musik-Supertalent Alma Deutscher

Musikliste

Alma Deutscher:

For Antonia - Variations on a melody in G-Dur

Alma Deutscher (Klavier)



Alma Deutscher:

"Balkonszene" aus der Oper "Cinderella"

Venessa Becerra (Cinderella)

Jonas Hacke (Prinz)

Orchestra of the Opera San Jose

Leitung: Alma Deutscher



Alma Deutscher:

"Birthday Serenade"

Alma Deutscher (Violine)

Helen Deutscher (Violine)



Charles-August de Bériot:

Violinkonzert Nr. 9 in a-Moll

Alma Deutscher (Violine)

Laura Ahss (Klavier)



Alma Deutscher:

Live-Improvisation über vier Noten

Alma Deutscher (Klavier)



Alma Deutscher:

"Cinderella", Arie der Cinderella, bearbeitet

Alma Deutscher (Klavier)



Franz Schubert:

"Ständchen"

Alma Deutscher (Violine)

Alma Deutscher (Klavier)



Alma Deutscher:

Walzer Nr. 3, Nr. 4 und Coda aus "Sirenenklänge-Walzer"

Alma Deutscher (Klavier)



Alma Deutscher:

"I Think of You / Ich denke dein"

Alma Deutscher (Klavier)



Elton John/Alma Deutscher:

"I'm still standing"

Alma Deutscher (Klavier)



Alma Deutscher:

"Des Kaisers neue Walzer", "Rap über Mozart"

Vania Chan (Sopran)

Noah Kosta (Barit-Tenor)

Glenn Gould Festival Orchestra Toronto

Leitung: Alma Deutscher



Alma Deutscher:

"Summer in Mondsee"

Alma Deutscher (Klavier)