Dirigent, Friedensstifter und Weltstar der Klassik: Daniel Barenboim feiert seinen 80. Geburtstag

Dann beginnt die zweite Karriere: Ab den 60er Jahren tritt Barenboim als Dirigent in Erscheinung – mit durchschlagendem Erfolg. 1967 gibt er sein Debüt mit dem New Philharmonia Orchestra in New York. Seine erste Oper dirigiert er 1973: „Don Giovanni“ in Edinburgh. Zwei Jahre später ist er Chefdirigent des Orchestre de Paris.

