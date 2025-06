Cristian Măcelaru dirigiert Edward Elgars monumentales Oratorium

Er ist einer der bedeutendsten Sänger unserer Zeit: Der Amerikaner Thomas Hampson, seit langem in Wien lebend, wird 70. Er ist auf den internationalen Opernbühnen zu Hause, aber seine große Liebe gehört der reichhaltigen Vielfalt des Liedguts, das er nicht nur mit seiner Stimme interpretiert, sondern sich auch erforschend erschließt. Er sei ein "Borderline Workaholic". So hat er sich schon mal selbst charakterisiert. Das macht ihn zu einem idealen Autor für die SWR Kultur Musikstunde, in der er seine 10-teilige Reihe "Song of America" präsentiert. In unserer Hommage entfaltet der große Sänger seine Stimme mit Worten und Tönen.