Christian Gerhaher: Lyrisches Tagebuch

Anna Dorothea Therbusch, Lily Martin Spencer - Jahrhundertelang war Frauen der Zugang zu Kunstakademien verwehrt. Nur wenige haben es aus ihrem Schattendasein heraus in den Kanon der Kunstgeschichte geschafft. Therbusch wird als eine der wenigen Frauen in die Pariser Académie Royale de Peinture et Sculpture aufgenommen. Für Friedrich II. malt sie das neue Palais im Park von Sanssouci aus und zählt zur gefragtesten Porträtistin der Berliner Gesellschaft. Die Amerikanierin Lilly Martin Spencer hingegen malt Szenen des Alltags im Haushalt, in der Familie. Ihre Werke werden in Zeitschriften gedruckt und sind bald in den gesamten Staaten bekannt. Heute sind die meisten ihrer Gemälde leider verschollen.