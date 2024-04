SWR2 Abendkonzert vom 8.4.2024

Bruchsaler und Ettlinger Schlosskonzerte – Beethovens Violinsonaten (2/2)

Kapitel auswählen Violinsonate Nr. 2 A-Dur op. 12 Nr. 2 (00:02:13 min) Violinsonate Nr. 8 G-Dur op. 30 Nr. 3 (00:23:38 min) Violinsonate Nr. 9 A-Dur op. 47 "Kreutzer-Sonate" (00:42:02 min)

Sarah Christian (Violine)

Hisako Kawamura (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Violinsonaten Nr. 2 A-Dur op. 12 Nr. 2

Nr. 8 G-Dur op. 30 Nr. 3

Nr. 9 A-Dur op. 47 "Kreutzer-Sonate"

(Konzerte vom 23. und 25. Februar 2024 im Kammermusiksaal von Schloss Bruchsaal und im Asamsaal von Schloss Ettlingen)

In einem Zeitraum von nur 15 Jahren - zwischen 1797 und 1812 - schrieb Ludwig van Beethoven seine zehn Violinsonaten. Hört man sich hinein in diesen Sonatenkosmos, kann man fasziniert feststellen, wie Beethoven diese musikalische Gattung in jedem Werk neu gestaltet und variiert. Die Geigerin Sarah Christian (Preisträgerin beim ARD-Musikwettbewerb 2017) und die Pianistin Hisako Kawamura haben sich diesem Kosmos gewidmet. Bei den Konzertreihen des SWR in Ettlingen und Bruchsal spielen die beiden eine repräsentative Auswahl. Fortsetzung des Zyklus: 2025 in der SWR-Kammerkonzertreihe in Edenkoben.

(Teil 1 - Sonaten Nr. 1, 4, 5 und 10, 2. März 2024, 20.03 Uhr, SWR2 Abendkonzert)

Programmheft zum Download