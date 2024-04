Broadway: „Phantom der Oper“ abgespielt

Nach 35 Jahren, fast 14.000 Vorstellungen und etwa 20 Millionen Zuschauern hat am 16. April das kommerziell erfolgreichste Musical der Geschichte seinen letzten Vorhang am Broadway erlebt.

Gelddruckmaschine mit Kronleuchtern

„The Phantom of the Opera“ ist ein Megamusical und im Megamusical lebt die Grand Opéra des 19. Jahrhunderts weiter. Es ist Gelddruck- und Überwältigungsmaschine in einem. Mit 30-köpfigem Orchester – das ist viel für die privaten Broadway-Theater – mit großem Ensemble, herunterkrachenden Kronleuchtern und viel Theatermagie. Jetzt, nach über 35 Jahren, acht Vorstellungen in der Woche, ist Schluss. Das hat Produzent Cameron Mackintosh beschlossen.

Wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Produkt rentabler zu machen, dann gehe ich davon aus, dass Cameron Mackintosh diese Möglichkeit in vollen Zügen, bis zum letzten Cent ausnutzt.

Musical ist vor allem eine wirtschaftliche Angelegenheit, ein konfektioniertes Produkt, laut Schaaf. Wenn es nicht mehr genug Geld in die Theaterkasse spült, muss es einem rentableren Stück weichen. Die New Yorker Original-Produktion von „The Phantom of the Opera“ hat über 30 Jahre vor sich hingewuchert und nun erstickt sie beinahe im eigenen Dekor, das Megamusical hat sich selbst überlebt.

Sackgasse am Broadway. Auch in Deutschland?

Die Einspielergebnisse hätten nachgelassen und die Betriebskosten könnten nicht gedeckt werden, schreibt die New York Times. Im vergangenen Herbst hat Cameron Mackintosh das Ende der Show für Frühjahr 2023 verkündet. Und – siehe da – die Einnahmen haben sich verdoppelt auf fast zwei Millionen Dollar in einer Woche. Weil die Fans so kaufkräftig waren, wurde verlängert – bis letzten Sonntag. Aber jetzt gibt es kein Zurück, das Theater in New York muss renoviert werden.

Was bedeutet das für den deutschen kommerziellen Musicalmarkt? Seit fast 35 Jahren läuft „Starlight Express“ in Bochum, „Der König der Löwen“ seit 20 Jahren in Hamburg.

„Wir haben keinen Broadway und auch kein West End, wo alle Touristen hinpilgern. Wir haben in jeder zweiten Stadt ein Staatstheater, wir haben mehrere Privattheater, die Musicals aufführen. Wir haben ein großes und flächendeckendes Angebot. “

Urlaubspaket inkl. Musical

Ein Vorteil am dezentralen Musicalstandort Deutschland ist, dass Städtetripp, Dinner-Arangement und Musicalbesuch als Pauschalreise angeboten und gekauft werden. Hamburg ging bei der Eröffnung von „Der König der Löwen“ mit gutem Beispiel voran und verband das Musical mit dem Tourismus, so Schaaf.

Sollte das Interesse an einer solchen Show einmal nachlassen, verschwindet sie für gewisse Zeit, um dann wieder für eine neue Spielzeit aufzutauchen. „Tanz der Vampire“ ist so ein Widergänger, ein Untoter, der seinen Fans vor allem eins verspricht: Rausch und Retromanie. Wichtiger Faktor ist laut Schaaf die Nostalgie.

Neubewertung der Figuren

„Tanz der Vampire“, „The Phantom of the Opera“ – in beiden Stücken zieht das männliche Monster die unschuldige, junge Frau an. Eine Männerfantasie, die seit Jahrzehnten unverändert in Long-Run-Produktionen erzählt wird. Auch im Phantom der Oper: Das Phantom, ein entstellter, maskierter Stalker, jagt einem wehrlosen Chormädchen hinterher. Ein gutaussehender Adelssprössling hat es auf dasselbe Ziel abgesehen.

Das Phantom sei jetzt eine Kultfigur. Und zwar eine, die wir neu befragen, bewerten, auf die Bühne bringen müssen, findet Olivia Maria Schaaf. Vielleicht nicht ganz ohne auf den Theaterzauber von krachenden Lüstern und unterirdischen Seen zu verzichten. Aber dafür mit einer Regie, die nicht alles in grazilen Choreografien erstarren lässt, sondern hinter die Maske schaut: Was versteckt das Phantom? Nicht nur sein entstelltes Gesicht, vielleicht auch sein sexuelles Verlangen? Körperliche Nähe muss der Horror für diesen Mann sein: Er verhüllt sich im Gentleman-Outfit, um nicht abzustoßen. Für Olivia Maria Schaaf ist das Phantom ein asexueller Charakter.

Erotischer Subtext

Das Phantom ringt nach Unsterblichkeit, will seine Kunst durch Christines Stimme weiterleben lassen. Vielleicht liegt aber gerade darin der erotische Subtext: Wenn beide vom „Point of no Return“ singen – in der Sexualforschung ist der erotische Höhepunkt gemeint.

Solche Anspielungen hat die rüschige Fin-de-Siecle-Ausstattung von Harold Prince plattgedrückt. Auf der Mainstream-Musical-Bühne geht es nämlich keusch zu. Zeit, die alten Geister ruhen zu lassen. Das „Phantom“ wird an den Broadway zurückkehren, ganz sicher, dafür ist es einfach zu kultig! Und vielleicht hat es den prüden Kitsch dann abgestreift.