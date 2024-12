Der Erneuerer Bayreuths

Buchkritik vom 9.8.2017

SWR Deutscher Kunstverlag - Wieland Wagner: Revolutionär und Visionär des Musiktheaters Autor: Till Haberfeld, Oswald Georg Bauer Verlag: Deutscher Kunstverlag ISBN: ISBN 978-3-422-07412-5

Am 30. Juli 1951 hob sich zum ersten Mal seit 1944 der Vorhang zu einer Premiere der Bayreuther Festspiele. Man eröffnete mit „Parsifal“. Hans Knappertsbusch debütierte am Bayreuther Pult. Der Wagner-Enkel Wieland war für Regie und Bühnenbild verantwortlich. Man spielte auf nahezu leerer Bühne, fast ohne Requisiten und Bühnenbild. Und doch war dieser „Parsifal“ der Auftakt einer neuen Epoche der Bayreuther Festspiele: „Neubayreuth“ war geboren. Eine der Protagonistinnen jener Ära war die Sängerin Anja Silja, das „Kindmädchen“, die „Kindertrompete“, wie sie oft genannt wurde, Wieland Wagner setzte sie in unzähligen Partien ein. Sie sind alle in dem Buch von Till Haberfeld und Oswald Georg Bauer dokumentiert. Nicht nur war für Wieland Wagner Anja Silja ein Idealfall von Wagnersängerin, auch für Anja Silja war die Erfahrung mit Wieland Wagner prägend:

Anja Silja: „Es ist das prägende Erlebnis gewesen für mein ganzes Leben. Und nicht nur als Sängerin, auch persönlich, also ich glaube, das war die dominierende Figur meines Lebens.“

Wieland Wagner eröffnete nach dem Zweiten Weltkrieg - gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang die durch die nationalsozialistischen Verstrickungen arg diskreditierten Bayreuther Festspiele und „entrümpelte“ die Wagnerbühne. Er schuf ein neuartiges Inszenierungsmodell zwischen Mythos und Moderne, Griechentum und Psychoanalyse, Kon-kretheit und Abstraktion, wie das Buch eindrucksvoll vermittelt. In schwindelerregendem Produktionszwang entwickelte Wieland Wagner eine Inszenierung nach der anderen, nicht nur in Bayreuth, sondern auch in Paris, Brüssel, Wien, Stuttgart Köln und Berlin. Sein Wagnerrepertoire erweiterte er um Aida« und »Otello« von Verdi, sowie um »Salome« und »Elektra« von Richard Strauß. Aber auch »Lulu« und »Wozzeck« von Alban Berg inszenierte er und besetzte die Titelpartien vorzugsweise mit Anja Silja.

Wieland Wagner inszenierte meist auf einer kreisförmigen Spielfläche, einer Art „Weltenscheibe“, sie wurde ironisch „Wielands Kochplatte genannt.

Wieland Wagner: „Ich habe mich entschieden, dass wir grundsätzlich so frei wie möglich arbeiten müssen. Die Vorschriften Richard Wagners sind für die Kulissenbühne, die sind für das Gaslicht, die sind für die gemalte Hängedekoration. Wir haben inzwischen die Lichtorgel, wir sind andere Menschen, und wir haben Kriege durchgemacht!“

Bildnerisch knüpfte Wieland Wagner an die Kunst Pablo Picassos, Piet Mondrians und Henry Moores an, was dem bürgerlichen Publikum der Adenauer- und Wirtschaftswunderzeit der Bundesrepublik zuweilen heftig missfiel. Mit teilweise nie publizierten Zeichnungen und Bühnenphotos in bester Qualität belegen die Autoren des Buches den außergewöhnlichen Rang des Regisseurs, den auch Martha Mödl, legendäre Brünnhilde- und Kundrydarstellerin, ebenfalls in diesem Buch auf vielen Photos zu sehen, bestätigt:

Martha Mödl: „Ein guter Regisseur! Ein ausgesprochen guter. Ich hab von ihm gelernt, dass man etwas darstellen kann ohne irgendein Brimborium um sich herum, dass eine Haltung, eine einzige Haltung eine ganze Figur ausdrücken kann.

In dem Buch von Till Haberfeld und Oswald Georg Bauer wird so gründlich wie nie zuvor die 30-jährige Theaterlaufbahn Wieland Wagners als Bühnenbildner und Regisseur dokumentiert, von seinen Anfängen 1936 bis zu seinem Tod 1966. In den 30er und 40er Jahren arbeitete er an Theatern in Antwerpen, Köln, Nürnberg. In Bayeuth trat er erstmals 1937 mit einer Neuausstattung des „Parsifal“ auf. All das wird vorbildlich dokumentiert. Doch der verschlossene Mensch Wieland Wagner, seine schwierige Ehe mit der Choreographin Gertrud Reissinger, sein jahrelanges Liebes- und Arbeitsverhältnis mit der Sängerin Anja Silja, die das Bayreuth der Wagnerfamilie erschütterte, kommt nicht zur Sprache. Auch Wielands politischer Opportunismus wird verschwiegen. Er war immerhin so etwas der Ziehsohn des „Führers. Auch erfährt man nicht, dass der „Obernazi von Bayreuth“ , wie die Historikerin Brigitte Hamann ihn nannte, sich nach 1945 an den Bodensee absetzte, um sich der strengen Entnazifizierung der amerikanischen Alliierten zu entziehen. Nun wollten Till Haberfeld und Oswald Georg Bauer keine politische Biographie Wieland Wagners schreiben, sondern die Monographie eines „Revolutionärs und Visionärs des Musiktheaters“. Die ist ihnen gelungen und sie füllt eine Lücke, denn die beiden Wieland-Biografien von Walter Panofsky und Walter Erich Schäfer sind seit Jahren vergriffen. Auch das 2010 erschienene Wieland Wagner-Buch von Ingrid Kapsamer ist eher eine Bilanz und Analyse der Wieland-Wagner-Forschung. Oswald Georg Bauer und Till Haberfeld haben nun eine gründliche Foto- und Textdokumentation der Theaterarbeit Wieland Wagners vorgelegt. Sie ist in ihrer Vollständigkeit konkurrenzlos und leserfreundlich geschrieben. Die Bebilderung ist schlichtweg überwältigend. Das Buch dürfte ein Standardwerk werden.