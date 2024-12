Spannende Lektüre

Buchkritik vom 29.6.2016



Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unter Federführung von Dieter Torkewitz und Ingomar Rainer hatte 2007, 2008 und 2009 zu mehrtägigen internationalen Kongressen zum Thema Theorie und Interpretation der Musik geladen; an ihnen nahmen offenbar viele und viele profilierte Wissenschaftler, überwiegend Musikwissenschaftler, teil. Die Tatsache, dass es sich um drei Referatssammlungen handelt, erleichtert das Lesen der überwiegend deutschen Texte durchaus.

Wer zählt die Autoren und Autorinnen, nennt die Namen, die 2007, 2008 und 2009 in Wien versammelt waren? – lässt sich in Abwandlung von Schiller fragen. Die drei nicht gerade schmalbrüstigen Bände enthalten eine Fülle von überwiegend deutschsprachigen Referaten, die dann von Dieter Torkewitz in je einem Kongressband herausgegeben wurden, überdies versehen mit je einer CD mit Materialien und Dokumentationen zu und von den mit den teils interdisziplinären Kongressen verbundenen Ausstellungen. Drei Kongresse also, die sich mit musikalischen Problemen der Zeit der Wiener Klassik, der Musik der – plakativ gesagt – „Romantik“ und der Musik seit der Zweiten Wiener Schule befassten.

In Stichworten zum ersten Band: Darin geht es um „Komponisten als Theoretiker in Wien vom 17. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts“. Was wussten wir von der Musikstadt Wien vor deren Klassikern? Wie war das geistige Klima im Zentrum Habsburgs, welche musikalischen Ideale wurden propagiert? Hat Franz Schubert von der Wiener Generalbassschule profitiert? Was wollte Beethoven von Joseph Haydn lernen? Dachten wir nicht immer, dass Joh. Joseph Fux‘ Theoriebuch „Gradus ad Parnassum“ wie die Moseschen Gesetzestafeln einzig verbindlich für angehende Musices waren? Aber hatte dieser habsburgische Musiktheoretiker, dieser „Musik-Papst“ überhaupt komponiert – und konnte er es? Was war mit Fuxens Schüler Georg Christoph Wagenseil, dessen galante Klavierstückchen Mozart bei verdeckter Klaviatur quasi blind zu spielen verstand? Hatte Wagenseil sein von seinem gestrengen Lehrer gerühmtes Talent, im Stil alter Vokalpolyphonie zu schreiben, später verlernt, hatte er Schüler? Wussten wir vom Streit der Musiktheoretiker und Komponisten in einer Zeit des ästhetischen und gesellschaftlichen Umbruchs zwischen den Polen honett und pedantisch, altväterlich oder galant? Die Aufsätze geben Antworten. Sie sind Mosaiksteine zu einem genaueren Bild vom geistigen Klima des vorklassischen Wien.

Wir verlassen mit Band 2 „Theorie und Interpretation des musikalischen Kunstwerks im 19. Jahrhundert“ Wien und wenden uns Europa zu. Der Dirigent Peter Gülke hält ein Plädoyer gegen bequeme Selbstverständlichkeiten im Umgang mit klassischer und romantischer Musik. Albrecht Riethmüller führt uns vor Augen, wie rechthaberisch Komponisten, Interpreten, Musikwissenschaftler und die Musikkritik mit dem Musiker des 19. Jahrhunderts umgingen und plädiert für ein gnädigeres Verfahren des gegenwärtiges Musikbetriebes im Umgang mit den Musikern des 20. Jahrhunderts. Dieter Torkewitz denkt über Harmonik und Interpretation nach, die sich nicht unbedingt aus den Theoriebüchern der damaligen Zeit ableiten lassen. Wie beispielsweise bestimmt die Harmonik das Tempo? Jocelyn und Ingomar Rainer tragen Erhellendes „Zur Fragwürdigkeit sogenannter Musiziertraditionen im klassisch-romantischen Repertoire“ bei. Etwa dies, dass eine Folge kurzer Noten keineswegs staccato von der Violine gespielt werden müsse, also nicht: je schneller, desto kürzer. Kein „Hackstil“ also – wie er von manchen angeblich historisch informierten Streichern bevorzugt werde. Ein Referat behandelt das Thema Tempo rubato in historischen Tondokumenten – das muss auch Interpreten interessieren.

Der neueste Band der „Wiener Veröffentlichungen zur Theorie und Interpretation der Musik“, also Band 3 mit dem Titel „Zwischen Bearbeitung und Recycling“ führt in die Postmoderne, beginnt aber bei Alban Bergs Studienjahren bei Arnold Schönberg. Die Bearbeitung von Bruckners 7. Sinfonie für Kammerensemble durch Hanns Eisler, Erwin Stein und Karl Rankl ist ebenso Thema, wie das fiktionale Komponieren Mauricio Kagels, ein ‚Als-ob-Komponieren also – so, als hätte Schubert beispielsweise eine Oper komponiert oder ein „Bluesman“, den es gar nicht gab, improvisiert. Und natürlich wird die Frage nach der Bedeutung des Originals im Verhältnis zur Bearbeitung gestellt. Das Geleitwort zu diesem Band, der die Referate eines interdisziplinären Kongresses vom Mai 2009 im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und im Arnold Schönberg Center enthält, stammt übrigens von Dieter Schnebel. Er schreibt: „Recycling ist neuartig, Neuverwendung von Verbrauchtem zwecks Rettung. Tatsächlich eröffnen sich hier neue Möglichkeiten für Kunst und zumal für Musik, diese per se utopische Kunst.“

Die drei von Dieter Torkewitz herausgegebenen Aufsatzsammlungen „Im Schatten des Kunstwerks“ I und II und Bd. 3 „Zwischen Bearbeitung und Recycling“ sind eine spannende Lektüre – Lesebücher zum Stöbern und Vertiefen. Sie beantworten Fragen, die man sich vielleicht noch nicht gestellt hat, und laden ausgesprochene Musikliebhaber und -kenner zu mehrmaligem Lesen ein. Zum Verweilen, Betrachten und Studieren animieren auch die beigefügten Ausstellungs- und Materialien-CDs. Die drei Bände lassen sich gut in kleinen Portionen rezipieren.

