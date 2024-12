Buch-Tipp vom 17.05.2018

SWR Verlag für moderne Kunst - Birgit Nilsson 100 An Homage Autor: Rutbert Reisch, Mary Lou Falcone, Thomas Voigt Verlag: Verlag für moderne Kunst ISBN: ISBN 9783903153929

Packende Momentaufnahmen

Eine Schönheit war Birgit Nilsson nicht. Auf den meisten Rollenbildern tritt sie einem als eine kräftige Primadonna mit üppigem Dekolleté, kantigen Zügen, schmalen Augen und altmodischen Frisuren entgegen. Aber beim Blättern zwischen Hunderten von Fotos lässt sich schnell erkennen, dass es darauf nicht ankommt. Frappierend ist die sich in der ausgeprägten Mimik und Körpersprache darstellende starke Persönlichkeit der schwedischen Sopranistin. Unter hunderten Bildern sind Zeugnisse großartiger Theaterfotografie darunter, viele in Schwarzweiß, bestimmt von kunstvollen Kontrasten zwischen Licht und Schatten, zum Beispiel aus Richard Strauss’ Musikdrama „Elektra“. Unheilvoll verdichtet sich da das Geschehen ganzer Szenen in einzelnen packenden Momentaufnahmen. Essays im Textteil des Buches gehen auf diese Faszination ergänzend noch detaillierter ein. Speight Jenkins, der ehemalige Musikkritiker und Intendant der Seattle Opera, ist einer der Autoren.

„Sie sang sehr oft die Elektra in New York, eine Rolle, die für sie hätte geschrieben werden können. Wie keine andere vermochte es Nilsson, den starken Kontrast herauszustellen zwischen ihrer psychologischen Fixiertheit auf ihren Vater, wie sie sich in ihrem ersten Monolog ausdrückt, und ihrer hasserfüllten Herabwürdigung ihrer Mutter Klytämnestra. Dann bedarf es einer großen stimmlichen Zärtlichkeit für die Szene, in der sie ihren Bruder Orest wiedererkennt. Eine Stunde lang vernahmen wir ihre Wut, ihre Macht, ihre lodernde Intensität und dann auf einmal verströmte sie nichts als Liebe.“

In den meisten Beiträgen widmen sich die Autoren der phänomenalen Stimme von Birgit Nilsson. Diese war groß und monumental wie die ihrer Weggefährtinnen Astrid Varnay und Martha Mödl. Doch im Unterschied zu Mödl und Varnay, die heroische Spitzentöne dem Mezzocharakter ihrer dunklen Stimmen abtrotzten, konnte sich Birgit Nilsson stets auf ihre hohe Lage verlassen. Aber das ist für Peter Blaha, den Chefdramaturgen der Wiener Philharmoniker, nur ein Aspekt:

"Ihre überragende Kunst bestand darin, ihre Stimme so zu fokussieren, dass sie nicht nur zu jeder Ausdrucksnuance, ob lyrisch oder dramatisch fähig war, sondern jeder Ton in unvergleichlicher Schönheit erstrahlte. Schönheit und Wahrhaftigkeit, in der Kunst oftmals als antagonistische Pole verstanden, waren für Birgit Nilsson keine Gegensätze. Bei ihr waren sie untrennbar miteinander verbunden."

Zudem sei nichts falscher als der Eindruck, Birgit Nilsson habe im Zuge ihres großen Volumens nur mit Lautstärke gepunktet, merkt der Musikpublizist Jens Malte Fischer an:

"Sie lief nie Gefahr, ins Brüllen zu geraten, es gab keine forcierten Töne, deswegen auch keine Ermüdungserscheinungen am Ende langer Wagnerabende, es sei denn, sie war nicht in Bestform, was selten vorkam. Oft wird vergessen, dass ihre Meisterung der leisen Töne genauso entwickelt war wie ihre Fähigkeit zu großer Klangentfaltung, was nicht allen berühmten hochdramatischen Sopranistinnen gegeben war."

Wie eine Urgewalt kam Birgit Nilssons hochdramatischer Sopran über den Opernbetrieb der Nachkriegsära, von 1954 bis 1970 prägte sie die Bayreuther Festspiele entscheidend mit. Ansonsten zog es sie vorzugsweise an die New Yorker Met, nach Covent Garden, an die Mailänder Scala und an die Wiener Staatsoper. Und noch in einem Alter, in dem andere Sängerinnen längst den Rückzug in die Charakterrollen antreten mussten oder gar nicht mehr singen konnten, verkörperte Nilsson immer noch die großen Figuren ihres Fachs, Isolde, Brünnhilde, Salome, Elektra, die Färbersfrau in „Frau ohne Schatten“ und Turandot. - Einige darunter an die 200, 300 Mal.

Hommage an eine goldene Ära

Die in einem Leinenschuber präsentierte, imposante Edition „Birgit Nilsson 100. An Homage“ ist eine höchst anspruchsvolle Publikation und auf dem Gebiet der Theaterfotografie nahezu einmalig. Dies auch dank der hervorragenden Qualität der Reproduktionen. So hochwertig hat man Fotos von Birgit Nilsson noch nicht gesehen. Über das persönliche Wirken der großen Schwedin lassen diese Bilder zugleich Theatergeschichte wieder aufleben. Und so wird die Edition unwillkürlich auch zu einer Hommage an eine goldene Ära, in der Größen wie Wieland Wagner, Herbert von Karajan oder Otto Schenk ästhetisch ansprechende, packende Inszenierungen schufen, an die man mit einiger Wehmut zurückdenkt. Als der noch letzte lebende Zeitzeuge dieser Garde steuert Regielegende Otto Schenk Reminiszenzen an eine gemeinsame Tosca bei:

"Sie war optisch nicht ein Idealbild für die Tosca, aber sie wurde zu diesem Idealbild, sie wurde die lustige, lebendige Primadonna. Sie ist auf der Erde gelegen und hat mit dem Gesicht nach unten dieses „Vissi d’arte“ begonnen. Ich fragte: „Liegen Sie gut?“, darauf sie: „Ja, ich möchte nur das Gesicht ganz auf die Erde haben.“ Also, das hätte ich von keiner Sängerin verlangt. Das war so erschütternd, wie diese leblose, verzweifelte Frau aus der Note „es“ zu singen begann."

CD-Tipp vom 17.05.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster