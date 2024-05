Stanisław Moniuszko gilt als „Vater der Polnischen Nationaloper“. Aus Anlass seines 200sten Geburtstags ist nun eine erste deutschsprachige Monographie zu Moniuszkos Leben und Musik erschienen.

Der Tröster der Nation Stanisław Moniuszko und seine Musik Autor: Rüdiger Ritter Verlag: Harrassowitz ISBN: ISBN 978-3-447-11109-6

Stanisław Moniuszko wurde immer wieder mit seinem neun Jahre älteren und berühmteren Landsmann Frederic Chopin verglichen, auch wenn er dagegen später selbst Einspruch erhob:

„Wenn jemand so dumm ist, dass er sich nach dem Tode Chopins mit mir tröstet, so ist dies nicht meine Schuld. Ich habe mich nie mit irgendeiner europäischen Berühmtheit gleichgestellt, und schon gar nicht mit Chopin, den ich über alles verehre.“

Tröster der Nation

Wenn Rüdiger Ritter in seinem jüngst erschienenen Buch Stanisław Moniuszko als „Tröster der Nation“ bezeichnet, so hat er mit Blick auf die geschichtliche Situation Polens gute Gründe dafür: Das einst mächtige und ausgedehnte Königreich Polen war im Laufe des l8. Jahrhunderts derart ohnmächtig geworden, dass die Nachbarstaaten Russland, Preußen und Österreich es in den drei Polnischen Teilungen Zug um Zug unter sich aufteilten.

Moniuszko war Zeuge der vielen Unruhen

Nach den napoleonischen Kriegen wurde die frühere Adelsrepublik als »Kongress-Polen« zwar wiederbelebt, aber nur als ein territorial reduziertes Königreich, das in Personalunion vom russischen Zaren mitregiert wurde. Das Fehlen nationaler Souveränität und Freiheit führte im November l830 zu einer nationalen Erhebung, die im September des folgenden Jahres mit der Besetzung Warschaus durch russische Truppen erstickt wurde. Moniuszko erlebte die Niederschlagung des Aufstands als Zwölf­jähriger an Ort und Stelle mit. Er war auch Zeuge der vielen Unruhen, die in den folgenden Jahren das Land erschütterten und sich nicht nur gegen die Besatzer richteten, sondern ebenso gegen den oft brutalen Herrschaftsstil des polnischen Adels.

Die historische Situation war die Geburtsstunde der Oper „Halka“

Stanisław Moniuszkos Vertonung von Wlodzimierz Wolskis Geschichte der Halka, eines jungen Bauernmädchens, das einen Adligen liebt, von ihm schwanger wird, sich aber verzweifelt ertränkt, als ihr Geliebter sie hintergeht und eine standesgemäße Ehe eingeht, war höchst aktuell. Moniuszko hatte die Oper mit 29 Jahren vollendet. Sie wurde allerdings erst zehn Jahre später in Warschau triumphal uraufgeführt. Der Komponist galt fortan als Nationalkomponist, und die Oper „Halka“ als polnische Nationaloper. Noch im Jahr der Uraufführung wurde Moniuszko die Leitung der Warschauer Oper übertragen. Wie Rüdiger Ritter ausführt:

„Mit „Halka“ erfüllte Moniuszko die Erwartungen des polnischen Publikums an eine Oper in Zeiten nationaler Uneinigkeit, ja Zerrissenheit. Es gelang ihm, die gegensätz­lichen Lager in diesem Diskurs ein ganzes Stück weit in der Idee des Nationalen zu versöhnen. Halka wurde dadurch schnell zu einem Symbol nationaler polnischer Einigkeit.“

Die Oper „Halka“ machte Stanisław Moniuszko auf einen Schlag berühmt. Kein anderes seiner Werke hatte solch einen Erfolg, auch wenn Moniuszko noch ein gutes weiteres Dutzend Opern komponierte, auch neun Operetten, Ballettmusiken, Musiken fürs Theater, weltliche Kantaten, geistliche Werke, mehr als 300 Lieder sowie Ouvertüren, Kammermusik, Orgel- und Klavierwerke.

Moniuszko wurde am 5. Mai 1819 in Ubiel im Gouvernement Minsk (heute Weißrussland) als Sohn eines Gutsbesitzers des mittleren Landadels geboren. Er hatte bereits seinen ersten Musikunterricht erhalten, als die Familie 1827 für kurze Zeit nach Warschau übersiedelte, Später setzte er seine Ausbildung in Minsk fort. 1837 fuhr er nach Berlin zu Carl Friedrich Rungenhagen, dem damaligen Leiter der Singakademie, um bei ihm Komposition zu studieren. 1840 kehrte Moniuszko nach Polen zurück, nahm eine Stellung als Organist an der St. Jan-Kirche im litauischen Wilna an und bemühte sich, durch fleißiges Komponieren einen Namen zu bekommen. Wie Rüdiger Ritter in seinem Buch vor allem darstellt, ist Moniuszko der seltene Fall eines auch in Sachen nationaler Identität nicht eindeutig zuzuordnenden Komponisten:

„Zu einem Streit um Moniuszkos Zugehörigkeit zur polnischen, litauischen oder belarussischen Musikgeschichte kam es nicht. Wohl aber zeigt das Interesse dreier Nationen an ihm, wie sehr die polnische, litauische und belarussische Kultur seit jeher und bis heute miteinander verzahnt waren und sind.“

Chopin hatte keine Opern geschrieben. Daher wurde Moniuszko zu seiner Zeit innerhalb Polens noch vor Chopin als Identifikationsfigur der polnischen Musik betrachtet. Immer wieder wurden die beiden Komponisten von den Zeitgenossen miteinander verglichen:

„Dabei handelte es sich allerdings nicht um eine rein musikwissenschaftlich motivierte Diskussion um künstlerische Fragen, sondern letztlich stand die Frage im Hintergrund, welcher Komponist besser für Zwecke der nationalen Identifikationsfindung geeignet sei.“

Das Fazit des Buches:

„Als Aushängeschild des Polentums für die internationale Szene gilt Moniuszko im polnischen Denken aber offensichtlich als ungeeignet, ganz im Gegensatz zu Chopin, dessen Jubiläum im Jahr 2010 von polnischer Seite als Gelegenheit genutzt wurde, das eigene Land als Musikland international zu repräsentieren. Die Betrachtung von Moniuszkos Leben und Werk hat erwiesen, dass das mit diesem Komponisten mindestens ebenso gut möglich wäre.“

Rüdiger Ritter stellt in seinem weit ausholenden, mit vielen Anmerkungen und Quellenhinweisen ausgestatteten Buch zum ersten Mal in deutscher Sprache detailliert dar, worin die Bedeutung Stanisław Moniuszkos für die polnische, aber auch die europäische Kultur im 19. Jahrhundert lag. Er hat damit eine Lücke geschlossen.

Buch-Tipp vom 8. Mai aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik