Johann Sebastian Bach hatte nicht nur viele Kinder, sondern auch viele Geschwister. Einer seiner Brüder hieß Johann Jacob Bach und war Flötist, Oboist und Abenteurer. Ihm hat der Autor Olaf Schmidt seinen Roman "Der Oboist des Königs“ gewidmet. Desirée Löffler hat ihn gelesen.

Der Oboist des Königs Das abenteuerliche Leben des Johann Jacob Bach Autor: Olaf Schmidt Verlag: Galiani Berlin ISBN: 386971185X

"Man hat viele abenteuerliche Traditionen von meinem lieben Bruder. Manche davon mögen wahr sein und gehören unter seine jugendlichen Fechterstreiche. Der Selige hat nie davon etwas wissen wollen, und also lassen wir diese komischen Dinge weg. Johann Sebastian Bach: Chronik der musicalisch-Bachischen Familie"

Weglassen? Von wegen! Die „abenteuerlichen Traditionen“ des Johann Jacob Bach sind genau das, womit sich „Der Oboist des Königs“ 588 Seiten lang auseinandersetzt. Der Roman beginnt im Jahr 1695; Jakob ist 13 Jahre alt.

"Ein Schrei zerriss die Stille, metallisch-grell, ohrenbetäubend. Sebastian umklammerte Jacobs Hand. Die Brüder kehrten vom Gottesacker heim, wo sie bei der Beerdigung der Witwe Heesemann gesungen hatten. Es war schon dunkel und bitterkalt. Wer irgend konnte, blieb bei solchem Wetter zu Hause. Doch sie, die Söhne des Hof- und Stadtmusikus Johann Ambrosius Bach, zählten nicht zu diesen Glücklichen."

An jenem Februartag stirbt der Vater der beiden Brüder, ein knappes Jahr nach seiner Frau. Johann Jakob und Johann Sebastian Bach ziehen gemeinsam zu ihrem älteren Bruder ins nahegelegene Ohrdruf. Nach einem Jahr aber trennen sich ihre Wege: Sebastian beginnt ein Leben als gutbürgerlicher Musiker an diversen Höfen und Kirchen, Jacob eine Wanderschaft, die ihn in den Diensten des schwedischen Königs Karls XII. quer durch Europa führen wird.

"Das Angebot kam völlig unerwartet. Er wusste nicht, was er antworten sollte. „Nun?“ [das fragt der König] „Ich bin kein Soldat.“ „Weiß ich“, sagte Karl wegwerfend. „Du sollst mir auch nicht als Soldat dienen, sondern als Kunstpieper. Du musst nur deine Flöte spielen.“

„Der Oboist des Königs“ bleibt ganz nah bei Johann Jacob Bach – und doch geht es in den ersten und letzten Zeilen des Romans weniger um ihn, als um seine Beziehung zu seinem berühmten Bruder. Auch wenn er dazwischen kaum vorkommt, ist sein Schatten immer zu spüren: Denn sein Weg ist der, der auch Jacob vorbestimmt war, den er aber nicht geht.

Olaf Schmidts Historienepos beginnt als Schelmenroman. Während Johann Sebastian die Schulbank drückt, stolpert Jacob von einer unmöglichen Situation in die nächste, zieht sich aber immer wieder aus der Affäre, häufig dank einer gewaltigen Portion Glück. Ab der Begegnung mit Karl entwickelt sich Olaf Schmidts Roman dann zu einer modernen Version von Tolstois „Krieg und Frieden“, die den Großen Nordischen Krieg unter die Lupe nimmt.

Jacob reist mit dem König von Schlachtfeld zu Schlachtfeld. Er, oder zumindest seine Oboe, ist für Karl lebenswichtig, denn nur sie kann ihn trösten, wenn ihn eine depressive Verstimmung ereilt. Trotzdem ist Jacob ein winziges, unbedeutendes Rädchen im Getriebe der schwedischen Kriegsmaschinerie. Kein Wunder, dass er sich in der zweiten Hälfte ein bisschen im Geschehen verliert. Oft kommt er seitenlang kaum vor, während um ihn herum die Weltgeschichte tobt.

"Die Schweden errichteten ihr Lager am Flussufer, das wesentlich höher lag als das gegenüberliegende, das die Russen besetzt hatten. Von hier aus ließen sich die feindlichen Stellungen einsehen. Man musste kein erfahrener Soldat sein, um zu erkennen, dass die Streitmacht des Zaren ihnen zahlenmäßig wenigstens um das Dreifache überlegen war. Sie war in zwei Armeen aufgeteilt: Im Norden standen mehr als zwanzig Regimenter Kavallerie und Infanterie unter den Generalen Boris Scheremetew und Alexander Menschikow, im Süden ungefähr halb so viel Fußvolk und Dragoner unter General Anikita Repnin. Nach all den Jahren des Krieges in Polen waren die Namen der russischen Befehlshaber auch den einfachen schwedischen Soldaten wohlbekannt."

Zugegeben: Genau wie bei Tolstoi ziehen sich solche Passagen schonmal ein bisschen in die Länge. Andererseits ist es faszinierend, Autor Olaf Schmidt dabei zuzuschauen, wie er scheinbar mühelos eine ganze Epoche samt Vokabular, Alltag, Politik und Geistesgeschichte zum Leben erweckt.

„Im Übrigen“, schrie der Kleine, „war es allbereit zur Zeit der Apostel mit dem eigentlichen Christentume vorbei.“ Er schnappte nach Atem. „Aber wissen Sie, wer es meiner Meinung nach endgültig zugrunde gerichtet hat?“ „Sie werden es mir ohne Zweifel verraten“, sprach der Hagere in einem weichen norddeutschen Tonfall."

Obwohl Olaf Schmidt also intensiv recherchiert hat und teilweise sogar authentische Textfetzen aus Schriften der Bachzeit in seinen Roman einbaut, erzählt er in vieler Hinsicht nicht, wie das Leben von Jacob Bach tatsächlich WAR, sondern wie es hätte sein können: Er fabuliert wild drauf los, arbeitet längst widerlegte Legenden über die Bach-Familie genauso in die Handlung ein wie Verbürgtes und stellt akribisch recherchierte Schlachtenbeschreibungen neben hanebüchene Zufälle. All das müsste eigentlich ein ziemliches Chaos ergeben – aber von wegen: Das Ergebnis ist ein erstaunlich stimmiger Cocktail; ein kluger, komplexer Roman, bei dem die schiere Freude am Erzählen trotz aller Ambition immer an erster Stelle steht.

Buch-Tipp vom 10.04.2019 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt-Klassik