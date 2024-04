Buch-Tipp vom 18.2.2019



Mit irgendetwas muss ein Künstler beginnen, und in der Tanzsparte verhilft zum ersten Schritt in einer Choreografie häufig: die Musik. Kaum ein Choreograf kommt ohne sie aus. Sie ist ihm Inspiration, Widerstand, gleichberechtigter Partner, erdrückende Konkurrenz. Die Bochumer Musikwissenschaftlerin Monika Woitas hat die komplizierte Beziehung zwischen den Sparten Musik und Ballett in einem eindrucksvollen Reader untersucht.

Geschichte der Ballettmusik Eine Einführung Autor: Monika Woitas Verlag: Laaber Musikwissen ISBN: ISBN 978–3–89007–853–3

Es ist die Geschichte einer uralten Beziehung und eine Geschichte von Liebe und Hass: Seit es Tanz gibt, gibt es auch Tanzmusik, die Sparten sind so kongenial wie immer wieder auch konkurrierend im Ringen um Dominanz in der Hierarchie der Künste.

Monika Woitas: Im engeren Sinn beginnt Ballettgeschichte und damit auch Ballettmusikgeschichte wirklich im 17. Jdh. mit dem Ballet de cour, und wenn man ganz streng wäre vielleicht mit der Academie Royale de Danse durch Ludwig XIV, 1661.

Monika Woitas, Musikwissenschaftlerin und Professorin für Tanz- und Musiktheater am Theaterwissenschaftlichen Institut in Bochum. Der berühmte Sonnenkönig liebt das Ballett, er tanzt selbst und holt die besten Künstler des Landes an seinen Hof. Sein Favorit aber bleibt über Jahre: Jean-Baptiste Lully.

Monika Woitas: Lully ist ein ganz wichtiger Name in der Geschichte der Ballettmusik, weil ... bei ihm etwas zusammentrifft, was dann mit der Zeit immer mehr verloren geht, dass nämlich ein Komponist zugleich auch Choreograf und Tänzer ist.

Lully ist ein begnadeter Tanzmeister, was bedeutet: Lully ist Erzieher, Zeremonienmeister, Musiker, Komponist in Personalunion. Und natürlich: Choreograf, der erste Szenen- und Charaktertypen für das Ballett entwickelt.

Monika Woitas: Traumszenen, Furien, verschiedene Allegorien, Temperamente und er findet dafür musikalische Ausdrucksmittel, musikalische Topoi, die dann aufgegriffen werden können.

Jean George Noverre: Ich weiß nicht, was ich mit den ewigen Passepieds und Menuetten machen soll. Die Monotonie betäubt mich, und ich werde eben so arm als sie, denn sie verwandelt, so zu sagen, meinen Überfluss in Dürftigkeit.

So wettert ein Jahrhundert später Jean George Noverre in seinen berühmten Briefen über die Tanzkunst gegen Lullys Begleitmusik. Noverre nimmt damit vorweg, was im 19. Jahrhundert gängige Kritik wird, dass nämlich:

...es einfach dieses Klischee gibt: Ballettmusik ist schön anzuhören, man muss nicht viel nachdenken dabei, das eignet sich für Kurkonzerte und für nette Hintergrundmusik.

So Monika Woitas, deren beeindruckend umfassende Geschichte des Balletts wie auch seiner Musik nicht nur historischer Abriss sein will, sondern auch Pamphlet: Widerspruch gegen die Abwertung der Ballettmusik.

Monika Woitas: Man hat einfach diese Beobachtung, also dass sich Komponisten wie Tschaikowsky oder Strawinsky wirklich verteidigen mussten und rechtfertigen in Briefen gegenüber Freunden, dass sie Ballettmusik schreiben. Das galt als nicht annehmbar für ernsthafte Komponisten.

Es musste wohl im Ballett-Land Russland geschehen, dass sich mit Tschaikowsky ein Komponistenstar ganz entschieden zur Sparte bekennt und mit seinen Evergreen-Melodien für Schwanensee, Dornröschen und Nussknacker bis heute strapazierfähige Ballettmusik schreibt. Trotzdem verschlechtert sich im 19. Jahrhundert das Image der Ballettmusik. Kompositionsaufträge werden seltener. Choreografen suchen ihre Inspiration nun anderswo: Den großen Sinfonien

Monika Woitas: Das könnte zum einen damit zusammenhängen, dass man jetzt sich ja nobilitieren will, indem man eine anerkannte Musik nimmt, das fällt ja auf, dass man dann eben wirklich so die Ikonen der absoluten Musik, eine Beethoven Sinfonie oder Brahms Sinfonie oder Bach nimmt und dazu Choreografien erstellt. Das hängt aber auch mit einer Medienentwicklung zusammen, dass im 20. Jhd. schlichtweg über die Medien, die nun verfügbar waren, Schallplatte, Tonband usw. dass schlichtweg Musik verfügbar wurde.

Und noch ein Argument für die Sinfonie und gegen originäre Ballettmusik gibt es: Die Choreografen müssen sich nicht mehr mit selbstbewussten Komponisten zusammenraufen.

Der arme Kerl konnte weder Noten lesen noch irgendein Instrument spielen.

Strawinsky über Nijinsky, seinen Sacre du Printemps-Choreografen.

Über die Art, wie er Musik erlebte, sprach er in banalen Phrasen; er wiederholte was seine Umgebung sagte.

Monika Woitas: Der Fall Igor Strawinsky, der war ein Nobody, als er den Auftrag bekam, den Feuervogel zu schreiben. Also den kannte kaum jemand, außerhalb Russlands schon gar nicht. Und da hat sicher am Anfang erst mal der Name Ballet Russes und auch der Name Michael Fokine, der Choreograf gezogen. Oder sogar die Tänzer, also dass dann Nijinsky tanzt.

Welche Inspirationen die Musik aus dem Tanz bezog, wie sie sich durch das Ballett weiter entwickelte - es wäre vielleicht eine eigene Untersuchung wert. Hat nicht vielleicht Wagner seine Leitmotivtechnik bei Adolphe Adams „Giselle“ in Paris entdeckt? Fragt Monika Woitas, deren kulturgeschichtliche Studie gerade von diesen wunderbaren Exkursen und Gedankenanstößen lebt. In eingeschobenen Kapiteln erzählt sie etwa von der eigentümlichen Spielart des Revolutionsballetts in China. Von Schottland, das um 1800 zum romantischen Sehnsuchtsort erklärt wurde, Heimat der Sylphiden. Oder von Bach, der nie für das Ballett komponierte und doch mit mehr als 500 bekannten Choreografien der meist-vertanzte Spartenliebling ist. Woitas reist vom Barock bis in die Gegenwart, porträtiert Dreamteams wie Aaron Copland und Martha Graham oder William Forsythe und Thom Willems, und rätselt über die vielleicht skurrilste Kollaboration von Musik und Tanz:

Monika Woitas: Cage und Cunningham, die eine ganz andere Ästhetik entwickeln, die schon eigentlich das dann schon wieder ad absurdum führt, weil jeder für sich arbeitet.

Und heute? Große, unvergessliche Ballettkompositionen? Fehlanzeige. Selbst eine Adriana Hölzsky kann mit ihrer Musik für Choreograf Martin Schläpfer bislang keine Genre-Renaissance einläuten. Eine Leerstelle, auch diese macht Monika Woitas kluge Kompilation sichtbar - -cht zu lesen, aber absolut eine Anregung, eine uralte Beziehung neu zu prüfen.

Buch-Tipp vom 18.2.2019 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik