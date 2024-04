Buch-Tipp vom 30.1.2019



Nicht viele zeitgenössische Komponisten bleiben bis über ihren Tod hinaus auf dem Radar der Opernwelt. Aber seit Hans Werner Henzes Tod im Jahr 2012 sind sich Wissenschaftler, Künstler und Kritiker gleichermaßen einig, dass seine Musiktheaterwerke weiterhin einen festen Platz im Repertoire der deutschsprachigen Opernhäuser einnehmen werden. Überhaupt liefert Henzes Schaffen Anknüpfungspunkte für verschiedene aktuelle Themen wie zum Beispiel Geschlechterbilder in der Oper. Die Musikwissenschaftler Antje Tumat und Michael Zywietz haben beispielsweise unter dem Titel „Gattung. Gender. Gesang“ Querverbindungen gesucht zwischen Henzes Biografie und geschlechtsspezifischen Rollenbildern in seinem Werk. Fündig geworden sind sie unter anderem bei der Oper „Die Englische Katze“ aus dem Jahr 1983.

Gattung. Gender. Gesang Neue Forschungsperspektiven auf Hans Werner Henzes Werk Autor: (Hrsg.) Antje Tumat und Michael Zywietz Verlag: Wehrhahn Verlag ISBN: ISBN: 978-3-86525-637-9

Die Hauptfrage, warum sich die Wissenschaft bisher wenig mit Henzes englischer Katze beschäftigt hat, beantworten die Herausgebenden selbst:

"Ein Grund für die bisherige Zurückhaltung der Wissenschaft, sich mit diesem Werk Henzes zu beschäftigen, könnte zunächst einmal mit der außergewöhnlichen Tatsache zu tun haben, dass Henze selbst schon vor der Premiere der Oper sein mehr als 400 Seiten umfassendes Arbeitstagebuch zu diesem Werk veröffentlichte, in dem er seine künstlerischen Aktivitäten ungefähr zur Entstehungszeit der ‚Englischen Katze‘ seinen Studenten bzw. dem Publikum darlegt. Der Gedanke, dass mit Henzes eigenen Erläuterungen bereits ›alles gesagt‹ sein und für eine weitere Kommentierung von Seiten der Wissenschaft kein Bedarf bestehen könnte, lag offenbar nahe."

Eine Aufführung von Henzes „englischer Katze“ an der Staatsoper Hannover bildet den direkten Anknüpfungspunkt des Sammelbands zweier Symposien. Im Buch finden sich Bilder der Inszenierung sowie Auszüge des Programmheftes und umfassende Künstlergespräche. In den Tagungstexten geht es dann zunächst um die enge Zusammenarbeit zwischen Henze und seinem Librettisten. Erst danach widmet das Buch sich jenem Thema, das immerhin ja doch sehr prominent auf dem Bucheinband prangt: Dem Gender-Aspekt in Henzes Werk: Wie werden Geschlechter dramatisch „konstruiert?“



So widmet sich Antje Tumat in ihrem Beitrag den Männerbildern in Henzes frühen Opern und geht der kontrovers diskutierten Frage nach Verbindungen zwischen Biographie und Werk nach. Nina Noeske spannt einen größeren zeitlichen Bogen: Für sie ist die biedermeiersche Aufteilung der Instrumentenklänge in „männlich“ in der zeitgenössischen Oper immer noch aktuell. Trompeten sind dabei eher männlich, Oboen oder Harfen eher weiblich.

"In der Oper nach 1945 lässt sich in zwei Fällen von genderspezifischer Instrumentation und Klanggebung sprechen. Zum einen dann, wenn explizit die Tradition heraufbeschworen wird, wenn also beispielsweise das ‚genuin Weibliche‘ in Form der unschuldigen, keusch-begehrenden, bürgerlichen höheren Tochter thematisiert wird und zum anderen, wenn bestimmte Gefühle, Charaktereigenschaften oder Kontexte auftauchen, die traditionell ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ konnotiert sind. Demnach können auch liebende oder schwache, bevorzugt junge Männer durch entsprechende klangliche Konventionen des 19. Jahrhunderts charakterisiert werden. Alles in allem erweist sich die mindestens 200-jährige Tradition der genderspezifischen Zuordnung von Instrumentalfarben als erstaunlich stabil, auch dann, wenn sie nur als Zitat auftaucht.

„Gattung. Gender. Gesang." So heißt das Buch, dennoch gibt es mit nur zwei Artikeln einen eher kurzen Exkurs in die Genderproblematik der zeitgenössischen Oper. Danach widmen sich zwei Kapitel einem ganz anderen Themenkomplex. Im noch wesentlich kürzeren Abschnitt »Henze und die Tradition« steht Henzes instrumentaler Bezug zu Komponisten wie Schubert, Beethoven oder Brahms im Fokus. So beschäftigt sich Kadja Grönke zum Beispiel mit Henzes Ballettmusik über den Erlkönig, die er in Anlehnung an Schuberts Gedichtvertonung komponierte. Spannend ist hierbei wieder der Bezug zwischen Henzes Werk und seiner eigenen Biographie, die in frühen Jahren geprägt von Unterdrückung und emotionaler Unfreiheit war.

"Schubert und Henze beschäftigen sich beide mit Goethes Schauergeschichte vom Erlkönig und erproben dabei ähnliche kompositorische und ausdrucksmäßige Problemstellungen. Anders als für Schubert bedeutet die Verführung des Erlkönigs für Henze aber keine Bedrohung, sondern eine Befreiung. Sein – im Unterschied zu Schubert – bereits etwas älteres Kind geht auf die Verzauberung durch das Neue ein, bricht aus dem behüteten Schutzraum der Kindheit aus, und die Abwendung von der Familie wird zum Schritt in die Freiheit."

Ganz zum Schluss dieser Publikation wird dann noch im Kapitel „Henze und die Folgen“ auf den Henze-Schüler Detlev Glanert eingegangen. Diese großen Sprünge zwischen recht weit auseinander liegenden Themen gehören zu den Schwachstellen dieses Tagungsbandes. Es wird versucht, spezielle Aspekte nicht aus dem Fokus zu verlieren, gleichzeitig aber, mehrere Jahrzehnte kompositorischer Arbeit und Biographie des Komponisten abzubilden - bis über den Tod hinaus, ein Rundumschlag, der manchmal etwas eckig wirkt. Nichtdestotrotz birgt dieser Band ein erhebliches Potential für zeitgenössische Opernforschung und für Henze-Fans, besonders mit der ausführlichen Analyseeinheit über Die Englische Katze. Allein die Tatsache, dass nur zwei Artikel das Augenmerk auf die im Titel angesprochene Genderproblematik richten, ist ein wenig enttäuschend, zeigt aber andererseits immerhin auf, dass es hier noch viel zu erforschen gibt.

