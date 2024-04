Buch-Tipp vom 21.1.2019



Liest, hört oder sieht man heutzutage in der Presse von einem musizierenden "Wunderkind", dann kommen vor allem bei Eltern von eigenen Kindern oft mulmige Gefühle auf. Wie kann man nur ein Kind schon in jungen Jahren so vermarkten und drillen? Aber waren die Zeitgenossen von Mozart & Co. derselben Meinung?

Musizierende "Wunderkinder" Adoration und Observation in der Öffentlichkeit um 1800 Autor: Jonas Traudes Verlag: Böhlau Verlag ISBN: 978-3-412-50982-8

Um Mozart kommt man nicht herum

Natürlich kommt eine wissenschaftliche Studie über "Musizierende Wunderkinder" um Wolfgang Amadeus Mozart nicht herum. Doch er und sein spezieller Fall bilden nicht den Schwerpunkt, sondern eher den Ausgangspunkt von Jonas Traudes' Buch. In dem Mozart gewidmeten Kapitel geht es vor allem darum, den Mythos von der Einzigartigkeit dieses speziellen Wunderkindes zu relativieren, wenn nicht gar zu dekonstruieren.

"Wolfgang Amadeus Mozart war Mitte des 18. Jahrhunderts weder der erste und einzige Kindervirtuose, noch kann man dessen öffentlichen Erfolg für die Verbreitung des Phänomens ›Wunderkind‹ um 1800 verantwortlich machen und die vielen Nachfolger als eine Schar von Nachahmern bezeichnen."

Detaillierte Analyse kleiner Forschungseinheiten

Jonas Traudes fokussiert sein Buch auf die kulturellen und geistesgeschichtlichen Bedingungen, unter denen so genannte Wunderkinder in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Dazu nimmt der Autor die so genannten Mikrogeschichte in den Blick, indem er drei konkrete Einzelfälle berühmter Wunderkinder um 1800 herum sehr präzise untersucht. Diese sind in der Öffentlichkeit vor allem mit ihren Künstlernamen bekannt geworden: Le jeune Larsonneur, Infant Lyra und Master Crotch. Letzterer hieß eigentlich William Crotch und sorgte gegen Ende des 18. Jahrhunderts als gerade einmal Dreijähriger Orgelspieler für Furore.

Zeittypische Erkenntnisse als Folge der Aufklärung

Traudes versucht das Phänomen des Wunderkindes Master Crotch allein aus der Perspektive seiner Zeit heraus zu verstehen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird Master Crotch zum Inbegriff des "natürlichen Genies" stilisiert, das sein Talent rein aus der Natur heraus erhalten hat ohne durch kulturelle Einflussnahme in Form einer Ausbildung "verfälscht" zu werden. Traudes identifiziert diese Erkenntnis als zeittypische Folge der Aufklärung im Sinne der Schriften Jean-Jacques Rousseaus. Man beschäftigte sich damals u.a. mit der Frage, ob Crotch's Fähigkeiten beim Orgelspiel nicht bloß kindliche Nachahmungen sind statt eigenständiger Schöpfungen.

"Aus dem Naturzustand heraus entsteht keine Musik: Das war die unerschütterliche philosophische Überzeugung, die im Hintergrund der musikalischen Experimente stand."

Hinter dem Künstlernamen "Infant Lyra" verbirgt sich Isabelle Rudkin, ein Mädchen, das aus verarmtem irischen Landadel stammte. Mit drei Jahren konnte sie bereits eine Reihe von volksliednahen irischen Melodien auf der Harfe spielen. Für ihren Erfolg ist aber zu großen Teilen auch ihre ganze Erscheinung und Inszenierung verantwortlich. Das folgert Jonas Traudes aus zahlreichen zeitgenössischen Pressestimmen, die Infant Lyra zur Repräsentantin des reinen, unschuldigen Kindes hochstilisieren. Damit verkörpert sie exakt das Ideal von der bürgerlichen, musizierenden Tochter des empfindsamen Zeitalters. Neben der geistes- und sozialgeschichtlichen Perspektive betrachtet Jonas Traudes Infant Lyra aber auch aus der medizinischen Sicht der Zeit. So wollten etwa die Vertreter der so genannten Phrenologie schon anhand der Form ihres Schädels Anzeichen einer Hochbegabung erkannt haben. Ein deutliches Indiz dafür, dass es schon um 1800 so etwas wie Populärwissenschaft gab.

"Es sollte im Prinzip überhaupt nichts Neues ans Tageslicht gebracht werden, und dass hier das ohnehin allgemein Bekannte scheinbar noch einmal empirisch bestätigt wurde, war Teil einer Strategie."

Allmähliche Umdeutung des Phänomens "Wunderkind"

Im letzten Kapitel seines Buches setzt sich Jonas Traudes mit der Pathologisierung des Wunderkindes auseinander. Zeitgenössischen Theorien zufolge sollte eine übermäßige Beanspruchung des Gehirns in jungen Jahren einen frühen Tod zur Folge haben. Diese Erkenntnis führte dann zu einer allmählichen Umdeutung des Wunderkindes vom Naturphänomen hin zum Opfer seiner Begabung. Darin liegt dann letztlich auch der Grund - so Traudes' Schlussthese -, warum Wunderkinder wie Mozart auch heute noch so kritisch beäugt werden.

Großer interdisziplinärer Forschungsanteil

Autor Jonas Traudes macht es dem Leser seines mit Anhang, Quellen- und Literaturangaben über 500 Seiten starken Buches nicht immer ganz leicht: Seine oft umfangreichen Ausflüge in die Geistesgeschichte, Philosophie, Pädagogik oder Medizin fordern einiges an Konzentration und Aufgeschlossenheit gegenüber interdisziplinärer Forschung. Dazu kommt seine manchmal etwas zu ausführlich ausgefallene Auswahl an Quellentexten, die für sich schon einen Großteil des Buches einnehmen. Nichts desto trotz ein sehr ambitionierter Band mit einem interessanten Ansatz, mit dem man vor allem tief eintauchen kann in die Gedanken- und Wahrnehmungswelt des Bürgertums und der Gelehrten Frankreichs und Englands an der Schwelle des 19. Jahrhunderts.

Buch-Tipp vom 22.01.2019 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt-Klassik