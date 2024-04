Buch-Tipp vom 9.1.2019



Constanze Mozart ist in der Musikwelt keine Unbekannte. Der Ehefrau von Wolfgang Amadeus Mozart ist schon immer in der Mozart-Verehrung und in der Mozart-Forschung eine gewisse Aufmerksamkeit zugekommen. Die schwedische Musikwissenschaftlerin Viveca Servatius hat nun eine neue, sehr umfangreiche Biografie Constanze Mozarts vorgelegt.

Constanze Mozart – Eine Biographie Autor: Viveca Servatius Verlag: Böhlau-Verlag ISBN: ISBN: 978-3-205-20596-8

Man kann sich fragen, welches Bild wir von Constanze Mozart hätten, wenn keine negativen Vorurteile existierten, wenn sie quasi eine „leere Seite“ wäre – Mozarts unbekannte Frau – und wir auf diese Weise die Möglichkeit hätten, die Quellen ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen im Hinterkopf zu befragen.

Ein Stoßseufzer der schwedischen Autorin Viveca Servatius, den sie reichlich spät ausstößt. Das Kapitel, in dem Musikwissenschaftlerin Servatius all die früheren Texte vorstellt, die das Bild von Constanze Mozart – negativ und positiv – geprägt haben, wird erst am Ende des Buches aufgeschlagen. Das ist schade. Es würde dem Buch deutlich mehr Klarheit geben, stünde dieser „Forschungsstand“ am Anfang ihrer Ausführungen. Denn es existiert eine lange Liste der misogynen Verunglimpfungen von Constanze Mozart, historischer Ballast, der sozusagen ausgefiltert werden muss.

Nur durch möglichst voraussetzungslosen Umgang mit den Quellen können wir Constanze Mozart näherkommen. Dennoch ist es wichtig, die Dokumente ausgehend von der Begriffswelt ihrer eigenen Zeit – nicht der unseren, wie so oft geschehen – zu interpretieren. Außerdem bedarf es eines Vermögens, „zwischen den Zeilen zu lesen“, mit anderen Worten: sich dessen zu bedienen, was wir Intuition nennen – ein ebenso wichtiges wie gefährliches Gebiet, denn sie führt leicht zu unzuverlässigen Urteilen, die mehr die Erwartungen des Verfassers als die Wirklichkeit widerspiegeln.

Viveca Servatius ist nicht die erste Biografin, die mit Vorurteilen in Constanze Mozarts Biografie aufräumen möchte. Dennoch, wie so viele vor ihr, füllt auch Servatius hin und wieder die Lücken in Constanze Mozarts Leben und Wirken mit Vermutungen und Spekulationen. Natürlich: sehr gut informiert über die historischen Umstände, meistens hoch-plausibel und mit den besten Absichten, aber: Es sind und bleiben doch Vermutungen. Damit macht sie sich an einigen Stellen angreifbar.

Trotzdem: Servatius Buch ist äußerst verdienstvoll und liest sich dazu noch sehr gut. Constanzes Leben ist hier umfassend und bis ins Detail dargestellt – und zwar von ihrer Ursprungsfamilie über die neun Jahre mit Mozart, bis zu der langen Zeit nach Mozarts Tod, die sie vor allem an der Seite Georg Nikolaus Nissens verbrachte: Jeder Schritt, jeder Umzug, jede Begegnung, jeder Brief, jede Entscheidung wird hier bedacht.

Eine der wenigen Erwähnungen von Constanze Nissen im Kopenhagener Musikleben bezieht sich auf ein Konzert, das bereits im Herbst 1810 oder im Frühjahr 1811 stattgefunden haben könnte und bei dem sie den jungen Geiger Rudolph Bay wegen seines ausgesuchten Spiels lobte, wie dieser selbst in seinen Memoiren berichtete.

Das besondere an Servatius dickem Constanze-Mozart-Buch ist, dass sie alle Details und alle Informationen aus den Quellen immer in einen Kontext bringt. Wir erfahren zum Beispiel detailliert, was im Musikleben in Kopenhagen um 1810 so vor sich geht, denn hier lebt Constanze Mozart, jetzt verheiratete Nissen, immerhin zehn Jahre. Auch werden all die vielen Menschen, mit denen Constanze Mozart zusammentrifft oder in Kontakt steht näher vorgestellt. Und natürlich steht auch immer wieder Constanze Mozarts Ringen um Mozarts Nachlass und Ruhm im Mittelpunkt.

1798 annoncierte der Musikverleger Johann Peter Spehr in Braunschweig eine größere Ausgabe von Mozarts Werken. Dieses Projekt geriet ins Stocken, als Breitkopf und Härtel die Konkurrenz aufnahmen. Im Mai desselben Jahres konnte Constanze zu ihrer Verwunderung in den Zeitungen lesen, dass der Verlag gedachte, Mozarts Werke als „Oeuvres complettes“ herauszugeben. Kurz darauf erhielt sie einen Brief von der Firma, in dem man sein Verständnis dafür ausdrückte, dass sie sich verletzt fühlen müsse, dass man sich nicht zuerst an sie gewandt habe.

Viveca Servatius breitet in ihrem Buch ein ganzes Panorama des späten 18. und frühen 19. Jahrhundert vor uns aus und mittendrin lernen wir eine faszinierende Frau kennen, die als Nachlassverwalterin Musikgeschichte geschrieben hat. Servatius‘ Mozart-Wälzer ist eine notwendige Ergänzung in der Bibliothek eines jeden Musik-Liebhabers und Mozart-Fans.

