Buch-Tipp vom 18.12.2018



Einen Blick hinter die Kulissen von bekannten Persönlichkeiten zu werfen – wer möchte das nicht? Bodo Plachta ist von Haus aus Germanist und hat bereits zwei Fotobände über Dichter und Bildende Künstler herausgegeben. Er hat die Orte aufgesucht, an denen sie gelebt und gearbeitet haben. Nun hat er einen dritten Band veröffentlicht und diesmal namhaften Musikern gewidmet.

Komponistenhäuser Wohn- und Arbeitsräume berühmter Musiker aus fünf Jahrhunderten Autor: Bodo Plachta / Achim Bednorz Verlag: DVA ISBN: ISBN: 978-3-421-04098-5

"Garmisch-Partenkirchen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts – damals noch aus zwei selbstständigen Ortsteilen bestehend – eine beliebte Sommerfrische und ein ebenso attraktiver Ort des gerade aufblühenden Wintersports. Eine direkte Zugverbindung zwischen München und Partenkirchen hatte diese Beliebtheit um ein Vielfaches gesteigert."

Ob er zur Erstbesichtigung mit dem Zug angereist ist, mag dahingestellt bleiben. Als Richard Strauss 1906 in die Schnitzschulstraße kam, fand er dort ein Grundstück vor, das ihn lockte – möglicherweise wegen des Blickes auf die Zugspitze. Jedenfalls ließ er sich dort eine Villa bauen, die zum Epizentrum seines Schaffens wurde und gleichzeitig zu seinem dauerhaften Rückzugsort.

"Die Innenausstattung der Villa hat einen großbürgerlichen Zuschnitt. Edle Wandvertäfelungen, antike Möbel, kostbare Teppiche und mit Bedacht ausgewählte Gemälde sowie viel religiöses Kunsthandwerk addieren sich zu einem gediegenen, teilweise rustikalen Wohnkomfort im Stil der Zeit."

Lese- und Fotoband zugleich

Betont sachlich beschreibt Bodo Plachta das Interieur der Straussschen Villa, wie sie heute noch erhalten ist. Vieles wirkt immer noch so, als sei der Meister gerade mal eben außer Haus: da steht der Flügel aus Kirschbaumholz, eine Sonderanfertigung aus dem Hause Ibach, da ist der Schreibtisch mit seiner eleganten Rundung, darauf Erinnerungsbilder und kleine Skulpturen. All das sieht man auf den Fotos, die Achim Bednorz beigesteuert hat. Schade, dass man das Eck nicht sehen kann, wo Strauss so gern Skat gespielt hat… Dieser Band ist Lese- und Fotoband zugleich. So hat man immer wieder das Gefühl, den ausgewählten Komponisten sehr nahe zu kommen. Die beiden Herausgeber sind quer durch Europa gereist, nach Finnland zu Jean Sibelius, zu Georg Friedrich Händels Haus in London (wo Jimi Hendrix später Tür an Tür wohnte), natürlich auch nach Wien und nach Italien, zu Puccini und Giuseppe Verdi:

"Im Revolutionsjahr 1848 kaufte der erfolgreiche und inzwischen vermögende Komponist nur wenige Wochen nach den März-Aufständen ein Landgut in Sant’Agata, einem Dorf nicht weit entfernt von seiner Heimatgemeinde und der Kleinstadt Busseto."

Eigentlich sollten seine Eltern in diesem Landgut wohnen, doch die ständige Nähe führte zu krachenden Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Denn Giuseppe war inzwischen nicht nur als Komponist höchst erfolgreich, sondern zunehmend auch als verantwortlicher Kopf eines Wirtschaftsunternehmens:

"Wenn er nicht unterwegs war, kümmerte er sich um die Bewirtschaftung seiner Güter, die er im Laufe der Jahre durch Landzukauf stetig vergrößerte. Zeitweise umfasste Verdis Grundbesitz eine Fläche von etwa 700 Hektar, aber wie groß der wirtschaftliche Gewinn und wie die soziale Lage der für Verdi arbeitenden Bauern waren, ist nicht bekannt; 1889 zahlte er immerhin 40 000 Lire Steuern und war damit einer der größten Steuerzahler in der Provinz Parma."

Informieren und nicht bevormunden

Auch hier erfolgen die Erläuterungen auffallend nüchtern, frei von Anekdoten und erzählerischen Ambitionen. Bodo Plachta möchte den Leser informieren und nicht bezaubern oder bevormunden, indem er den Romancier mimt. Bezaubern lassen sollte man sich durch die Kraft der Fotos, sie zeigen – im Falle Verdi – Arbeits- und Schlafzimmer ebenso wie den weiträumigen Park des Landgutes Sant’Agata. Als Betrachter hat man das Gefühl, für einen Moment allein zu sein in dem großen Anwesen.

Unaufdringlicher Reiseführer

Dieser Ansatz ist bezeichnend für das neue Buch. Ob wir Chopin in Nohan aufspüren oder das exzentrische Heim von Maurice Ravel, ob wir Mozart (trotz des wenigen erhaltenen Materials) und Schubert in Wien besuchen, ob wir durch Leipzig gehen – bei Bach vorbeischauen, Mendelssohn, Schumann oder Grieg – oder ob wir versteckte Refugien wie die Komponierhäuschen von Gustav Mahler entdecken: Immer wieder entsteht der Eindruck von Nähe und auch von Stille. Plachta gibt den jederzeit kundigen, zugleich unaufdringlichen Reiseführer. Dass er die Gegenwart überwiegend ausklammert, sei nur am Rande erwähnt. Denn wo Gustav Mahler am Attersee einst seinem Bedürfnis nach absoluter Ruhe nachgehen konnte, befindet sich heute ein belebter Campingplatz.

Insgesamt ist dieser Band bestens geeignet zum Sich-Verlieren. Man wird in andere Epochen, an unterschiedliche Orte gezoomt und kann dort nach eigenem Ermessen verweilen oder weiterwandern…

Buch Tipp vom 18.12.2018 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik