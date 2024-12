Wohltuend kritische Distanz

Buchkritik vom 11.4.2018

SWR Bibliothek der Provinz - Tauber, mein Tauber, 24 Annäherungen an den weltberühmten Linzer Tenor Richard Tauber Autor: Heide Stockinger, Kai-Uwe Garrels Verlag: Bibliothek der Provinz ISBN: ISBN 978-3-99028-650-0

Er war einer der besten Mozart-Tenöre im frühen 20. Jahrhundert, und er war Muse für Franz Lehár, der zahlreiche Operetten nur für ihn geschrieben hat; er sprang als Dirigent für Thomas Beecham ein, komponierte, war Schallplattenstar und populärer Entertainer – Richard Tauber war eine Art Rundum-Künstler. Ende September 1947 stand der gebürtige Linzer und eingebürgerte Brite letztmalig auf einer Opernbühne, in London als Don Ottavio in Mozarts „Don Giovanni“. Rund drei Monate später war er tot. Die Verklärung seiner Person war da bereits in vollem Gange.

„Die Legendenbildung zu Richards ersten Lebensjahren werden auch Tauber-Forscher – deren gibt es noch einige – nicht verhindern können, zumal auch der Sänger Richard Tauber, als er noch lebte, Dichtung und Wahrheit gern vermischte.“

Nun kann man auch Heide Stockinger und Kai-Uwe Garrels zu diesen Tauber-Forschern zählen. Die beiden Verfasser schreiben aus teils sehr persönlicher Sicht, wie sie zu Tauber gefunden und sich als Autoren-Duo schließlich zusammengetan haben.

„24 Annäherungen an den bewunderten Sänger und vielseitigen Musiker sollen den Zugang für den Tauber-Neuling öffnen und dürften auch dem engagierten Musikkenner noch Interessantes über die Zeit von Taubers Wirken, die Facetten seiner Persönlichkeit und die Frage: „Was blieb von ihm?“ vermitteln.“

Entstanden ist keine streng chronologische Biografie. Es sind vielmehr 24 essayartige Texte. Sie schildern etwa einen Gedenk-Spaziergang durch Berlin an Taubers 125. Geburtstag, ein Treffen mit einem passionierten Tauber-Sammler und Betrachtungen zu Taubers Selbststilisierung mit Monokel und Filmeheld-Lächeln.

„Schon früh lernte er zwischen seiner Person und seinem Bild in der Öffentlichkeit zu unterscheiden: Sein Dresdner Intendant Nikolaus Graf von Seebach hatte Tauber geraten, auf seine Nickelbrille zu verzichten und […] ein Monokel zu tragen: ‚Mein Tenor darf ruhig etwas eitel aussehen, aber nicht wie ein Lohnbuchhalter aus Kötzschenbroda!‘“

Dieses Buch besteht im besten Sinne aus „Annäherungen“, je zwölf von jedem Autor. Stockinger (lange Zeit Literatur-Redakteurin beim ORF) und Garrels (der fast zehn Jahre als Dramaturg für das Lehár-Festival in Bad Ischl tätig war) haben Orte aufgesucht, an denen Tauber gelebt und gesungen hat, sie haben eine Fülle von Dokumenten gesichtet und reichlich Bildmaterial zusammengetragen – Tauber in allen Facetten, strahlend im Auto, lachend auf Autogrammkarten, kokett im Bühnenkostüm. Trotz deutlicher Tauber-Verehrung der Autoren: Es gelingt durch die vielen Texte und Dokumente, Legendenhaftes zu entzaubern und wieder in eine Welt der Fakten zu überführen, wobei auch Taubers Zeit in Berlin und im englischen Exil beleuchtet wird.

Die beigefügte CD ist weit mehr als ein simples „Best of“. So werden etwa Arien aus „Lohengrin“ oder „Rigoletto“ im Vergleich angeboten, mit Tauber – und anderen Tenören seiner Zeit. Die CD schlägt dabei auch historische Bögen. Man hört zum Beispiel Ausschnitte aus Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ aus dem Uraufführungsjahr 1911. Da sang Tauber noch gar nicht mit. Erst zwei Jahre später wurde er in Dresden Königlicher Hofopernsänger und prägte das dortige Musiktheater.

„Tauber, mein Tauber“ – dieser Band ist ein Verweil-Buch, geprägt von Tauber-Verehrung, aber auch von wohltuend kritischer Distanz, ein Band, der von vielen unterschiedlichen Blickwinkeln lebt und die Bedeutung des Sängers geschickt in unsere Gegenwart transferiert.

Buchkritik vom 11.4.2018 aus der Sendung „SWR2 Cluster“