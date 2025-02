Buch-Tipp vom 10.05.2017

SWR Reclam - Silke Leopold: Claudio Monteverdi Buch-Tipp vom 10.05.2017 Verlag: CARUS/RECLAM ISBN: ISBN 978-3-15-011093-5

Eigentlich hätte dieses Buch einen kleinen Zusatztitel verdient. Monteverdi und seine Zeit. Denn die steht bei dieser Lektüre ebenso im Blickpunkt, wie der Komponist selbst. Ohne die heiratsbedingten Verbandelungen und politischen Entwicklungen am Hofe von Mantua keine Kunst und keine Kultur. Denn die pompösen Hochzeiten, Kriegszüge mit prunkvollen Siegesfeiern brauchten natürlich entsprechende Musik und damit auch Musiker wie Claudio Monteverdi.



Längst ist Monteverdi nicht mehr nur ein Name, der Spezialisten etwas sagt. Seine Werke, seine musikalische Vielfalt sind weitreichend bekannt. Darüber gibt es jede Menge Literatur. Sucht man allerdings mehr über Monteverdi selbst, dann sind die Funde eher ernüchternd. Silke Leopold setzt genau da mit ihrem Buch an. Sie verbindet persönliche Details aus dem Leben des alleinerziehenden Vaters und Witwers, des Komponisten und Geschäftsmannes, und ordnet diese ein ins Italien des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts. Wie das aussah, das schildert Leopold über einen Zeitzeugen, den englischen Schriftsteller Thomas Coryat.

"Über das Angebot an Lebensmitteln geriet er völlig aus dem Häuschen, Trauben, Birnen, Äpfel, Pflaumen, Aprikosen Feigen in verschiedenen Farben und Berge von gelben und grünen Melonen. Besonders liebte er die Wassermelonen mit ihrem roten Fruchtfleisch und den schwarzen Kernen. Eine Frucht, die im heimischen England unbekannt war."

Doch nicht nur die kulinarische Seite von Italien hat es diesem Thomas Coryat angetan. Er streift durch die verwinkelten Städte, staunt über Land und Leute und hört die, wie er schreibt, schönste Musik seines Lebens. Diskantviolen und Sänger mit herrlichen Stimmen. Musik, wie sie auch Claudio Monteverdi schreibt.

Der Weg, den Monteverdi geht ist nicht immer eben. Er wächst in der Stadt der Geigenbauer, in Cremona, auf, spielt virtuos Gambe und komponiert. Auch wenn er nach einigen Jahren Kapellmeister am Hof in Mantua wird, gehören auch karge Zeiten für Monteverdi dazu. Zeiten, in denen er sich und seine Familie irgendwie über Wasser halten muss. Viel Arbeit für wenig Geld.

"Die Belastungen der vergangenen Monate hatten ihn an den Rand der körperlichen Erschöpfung, eines seelischen Zusammenbruchs und des Finanziellen Ruins gebracht. Sein privates Joch, der Tod seiner Frau und die Sorge für seine beiden Söhne, beschäftigten ihn Tag und Nacht. Zwar gab es Mägde, die für das leibliche Wohl der Kinder sorgten …aber wie konnte deren Erziehung gewährleistet werden, wenn Monteverdi auf Abruf für die musikalischen Launen des Herzogs bereitzustehen hatte, gleichsam rund um die Uhr, ohne dass sich dieser Einsatz in klingende Münze oder wenigstens Respekt oder Anerkennung verwandelte?"

Gekonnt verbindet die Autorin Silke Leopold genau diese persönlichen Details mit den historischen Fakten. Rein musikwissenschaftliche Passagen bleiben immer wohldosiert, geraten nie zu staubtrockenen Exkursen. Silke Leopold erläutert ganz gezielt musikalische Passagen aus Monteverdis Werken. Beispielsweise die berühmte Klage der Arianna aus der gleichnamigen Oper:

"Mag Arianna im Folgenden wimmern, flehen, anklagen, wüten oder resignieren. Chromatische, aufwärts gerichtete Schritte und ungewöhnliche, oft verminderte Intervallsprünge abwärts, emphatische Pausen und Ausbrüche sind überall dabei."

Denn Monteverdi wagt neue Ausdrucksformen. Abseits der gängigen Konventionen beim Komponieren, vertont er Emotionen und bringt genau das zum Klingen, was man gleichzeitig auf der Bühne auch sehen kann. Im Zeitalter des Internets kann man immer und überall Monteverdis Musik hören. Selbst Noten sind online verfügbar. Musikwissenschaftlerin Silke Leopold verzichtet folgerichtig im Buch weitgehend auf gedruckte Musikbeispiele. Umso neugieriger machen aber ihre kurzen Analysen. Sie gibt mit ihrem Buch Impulse und macht so das Lesen zur Entdeckungsreise. Allerdings sollte man keine Berührungsängste mit italienischen Fremdwörtern haben. Denn bedauerlicher Weise sind die einzelnen Kapitel ausschließlich in Italienisch überschrieben. An anderer Stelle werden aber musikalische Fachbegriffe von Basso seguente über Madrigal bis zum sogenannten Regal klar und verständlich erklärt. Also durchaus eine Lektüre nicht nur für Experten. Silke Leopold zeichnet auf 250 Seiten ein umfangreiches Bild des Komponisten, seiner Zeit und seiner Musik. Ein Buch zum Entdecken oder auch zum Widerentdecken. So bleibt es ganz sicher nicht nur beim Lesen. Denn, wenn es um so viel Musik geht, dann will man sie auch hören.