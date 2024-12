Buchkritik vom 1.2.2017



Giacomo Rossini hat ab 1815 den größten Teil der weiblichen Hauptpartien in seinen Opern der Primadonna und späteren Ehefrau Isabella Colbran „auf die Stimme“ geschrieben. Dass Primadonnen Einfluss auf die von ihnen vorgetragenen Werke hatten, kennen wir aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel auch aus Mozarts Arbeit. Und das setzte sich auch noch im 19. Jahrhundert fort, obwohl sich langsam ein etwas geschlossener Werkbegriff entwickelte. Die gefeierten Sängerinnen des 19. Jahrhunderts sind uns heute zwar teilweise dem Namen nach bekannt, aber umfassend erforscht ist ihr Leben und Wirken bisher nicht. Das will nun ein neues Buch ändern. Der Band „Bühnenrollen und Identitätskonzepte. Karrierestrategien von Künstlerinnen im Theater des 19. Jahrhunderts“ soll die ausführenden Künstlerinnen in den Fokus rücken. Dorothee Riemer hat die Aufsatzsammlung gelesen.

SWR Wehrhahn - Bühnenrollen und Identitätskonzepte | Karrierestrategien von Künstlerinnen im Theater des 19. Jahrhunderts Autor: Nicole K. Strohmann, Antje Tumat Verlag: Wehrhahn Verlag ISBN: ISBN 978-3-86525-534-1

Weder singen, tanzen oder schauspielern können, dafür aber mit gutem Aussehen und reichlich Charme glänzen, Aufmerksamkeit erregen und daraus dann Kapital schlagen – dieses Phänomen, so wird oft behauptet, sei neu und ein Ergebnis unseres Zeitalters der sozialen Netzwerke und Casting-Shows. Aber Lola Montez ist der Beweis, dass so etwas auch schon im 19. Jahrhundert funktioniert hat. Die Musik- und Tanzwissenschaftlerin Hanna Walsdorf schreibt dazu:

„Sie wechselte ihre Identitäten wie ihre Liebhaber. Sie inszenierte und genoss ihr Anderssein, ihre Fremdheit. ... Sie provozierte mit ihrem Talent und setzte sich über gesellschaftliche Normen hinweg, (sie brachte gar einen König um Verstand und Thron.) Als große spanische Tänzerin wird sie trotz aller Bemühungen nicht in die Theatergeschichte eingehen – wohl aber als Künstlerin, die sich immer wieder neu erfand und ihren Erfolg auf kalkulierten Skandal gründete.“

Eine äußerst gelungene Selbstinszenierung als Erfolgsrezept. Der Band „Bühnenrollen und Identitätskonzepte. Karrierestrategien von Künstlerinnen im Theater des 19. Jahrhunderts“ zeigt Fallbeispiele der unterschiedlichsten Frauen. In Mainz stand zum Beispiel Hedwig Materna als gefeierte Sängerin auf der Bühne und gab alle großen Wagner-Figuren. Ihre Rolleninterpretationen galten als ausgereift, als Maßstab. Wie Ursula Kramer in ihrem Aufsatz beschreibt, veröffentlichte Materna 1903 sogar ein Buch, in dem sie ihre Sicht auf alle weiblichen Figuren aus Wagner-Opern beschreibt – und damit zum Teil Wagner selbst widerspricht:

„Mit ihrer Deutung der Wagnerschen Frauengestalten im Allgemeinen und der Holländer-Senta im Besonderen schreibt sich Materna in einen bis dato vorwiegend von männlicher Seite geführten Diskurs ein, und sie stellt der dort mehrheitlich vertretenen Gleichung Holländer = Erlösung des Mannes durch die sich opfernde Frau ihre eigene, aus der konkreten Bühnenerfahrung resultierende Sicht entgegen. ... Die Differenzen, die sich zwischen Maternas Lesart der Rolle und der anderer Autoren ergeben, sind nicht nur dem Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Blick geschuldet, sondern eben auch der Tatsache, dass die übrigen Autoren keine aktiven Bühnendarsteller waren.“

Zeitgenössische Rezensionen, die Autorin Kramer zitiert, zeigen, dass Maternas Rolleninterpretationen sowohl beim Publikum ankamen als auch von Kritikern hochgelobt wurden.

In einem anderen Aufsatz erleben wir am Weimarer Hof die Sängerschauspielerin Caroline Jagemann, der lange unterstellt wurde, sie habe als Mätresse des Herzogs dafür gesorgt, dass Johann Wolfgang von Goethe sich als Theaterleiter zurückzog. Aufsatzautorin Beate Agnes Schmidt widerlegt das detailreich und konstatiert:

„Mit ihrem künstlerischen Talent und ihrer Professionalität gelang es Caroline Jagemann, Dichter wie Wieland, Schiller, Kotzebue und Goethe für sich zu gewinnen. Sie gefiel nicht in dem erwarteten Stereotyp der Gefühle und Affekte vermittelnden weiblichen Darstellerin, sondern zeigte sich künstlerisch unabhängig und stellte sich selbstständig Goethes steif wirkender Schauspielästhetik. Durch ihr Engagement und ihre Bühnenerfahrung brachte sich Caroline Jagemann in die Inszenierung Goethes ein, auch wenn sie mit seiner Dramaturgie oft nicht konform ging.“

Die Beiträge bilden eine Materialsammlung, in der vorwiegend erst einmal das Leben und das Wirken vieler interessanter Frauen dargestellt wird. Das ist Pluspunkt wie auch konzeptionelles Problem des Bandes: Er beruht auf einer Vorlesungsreihe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, die zunächst ganz allgemein Bühnenkünstlerinnen im Fokus hatte. Der rote Faden „Karrierestrategien“ wurde erst im Nachhinein, aus dem Material heraus, entwickelt. Die Unterteilung in Unterkategorien wie „Arbeiten in Netzwerken“ oder „Hinwendung zum Populären“ erscheint an manchen Stellen erzwungen.

Sängerin, Komponistin, Lehrerin, Musikerin, Arrangeurin und Herausgeberin Pauline Viardot-Garcia war eine sicher brillante Netzwerkerin. Bei Sängerpaar Vogl, beide Wagner-Spezialisten, kann man immerhin die Ehe als Netzwerk betrachten. Aber um herauszufinden, warum Maren Bagges Aufsatz über englische Sängerinnen unter der Kategorie „Hinwendung zum Populärem“ gefasst wird, muss man schon einigen guten Willen mitbringen, denn die inhaltliche Verbindung ist sehr lose.

Dennoch bleibt der Band erhellend – und zwar in zweierlei Hinsicht: einerseits als Blick auf die andere Hälfte der Musikkultur des 19. Jahrhunderts, eben die weibliche Seite;andererseits als Schlaglicht auf die Welt der Ausführenden. Es sind also zwei Schritte weg von der – immer noch – auf Werk und männliches Schöpfergenie konzentrierten Kunstwissenschaft. Und die lohnen sich.

Buchkritik vom 1.2.2017 aus der Sendung „SWR2 Cluster"