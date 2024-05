Buchkritik vom 18.1.2017



Wie funktioniert eigentlich „Jodeln“, was ist ein Pfeifregister, und wer waren Farinelli oder Tupac? Zum Phänomen der Stimme ist im Laaber-Verlag vor kurzem ein Nachschlagewerk erschienen, das all diese Fragen beantwortet. Das Lexikon der Gesangsstimme beinhaltet unter anderem Artikel zur Physiologie und Akustik der Stimme genauso wie zu unterschiedlichen Formen der Stimmproduktion oder auch zur Kulturgeschichte und Aufführungspraxis. Wie man es von einem Lexikon über die „klassische“ Gesangsstimme erwartet, werden auch hier die typischen Begriffe erklärt wie Register, Sängeratmung oder Falsett. Doch gleichzeitig erfährt der Leser auch einiges über Twang, Beatboxing oder Extreme Metal Vocals.

Die menschliche Stimme bietet ein breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Unser Kehlkopf kann die mannigfaltigsten Klänge hervorbringen, und der Mensch kann diese auf ganz unterschiedliche Art und Weise künstlerisch einsetzen. Diese Vielfalt wollen die Herausgeber des Lexikons der Gesangsstimme darstellen, und dazu haben sie in ihrem Nachschlagewerk bewusst auf stilistische Grenzen verzichtet, egal ob Belcanto, Jazz oder Gangsta Rap. Das ist zunächst mal recht ungewöhnlich. Die Auswahl der Sänger reicht von Hans Albers und Schlagersänger Peter Alexander bis zum Wagner-Tenor Wolfgang Windgassen und Tom Yorke, dem Frontmann der Alternative-Rock-Band Radiohead.

Wenn man im Lexikon der Gesangsstimme blättert, so entdeckt man also beispielsweise die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli direkt nach dem Death-Metal-Sänger Chris Barnes.

Hinter diesem kuriosen Aufeinandertreffen steckt ein interessanter Ansatz: Die Künstler wurden von den Autoren vor allem danach ausgewählt, ob „ihr Wirken als beispielhaft oder schulbildend für einen Stil oder eine Epoche gelten“ kann. Chris Barnes ist Sänger der Band Six Feet Under und erscheint im Lexikon als prägender Sänger des Death Metal. Dazu heißt es:

„Barnes versteht es, ansatzlos zwischen seinen vokalen Ausdrucksmitteln zu wechseln. So kann eine als Growling dargebotene Textzeile auf der letzten Silbe in ein Screaming münden (vgl. „War is coming“)

Ob Scream, Growl, Grunt, Creak oder Rattle: Wie diese Stimmeffekte erzeugt werden, findet der Leser im Lexikon genau erklärt. So liest man dort über den Growl:

„Growl ist ein Effekt mit starkem Geräuschcharakter. Bei der Produktion des vokalen Growls vibrieren die Stellknorpel gegen den Kehldeckel, der stark nach hinten unten gezogen wird und dadurch die Stimmlippen fast völlig verdeckt. Der dunkle rollende Klangcharakter ist unter anderem durch Louis Armstrong bekannt geworden ...“

Auch in der Neuen Musik wurde mit den Klangmöglichkeiten des Kehlkopfes ausgiebig experimentiert, nachzulesen im Artikel über die „Extended Vocal Techniques“.

Diese nutzt auch die New Yorker Komponistin Meredith Monk:

„In ihren Werken arbeitet sie daher hauptsächlich mit sprachunabhängigen Lauten, zum Beispiel mit dem, was sie „transkulturelle Klänge“ nennt: Jodeln, Chants, Kehlgesang, Atem.“

Mit seinen 800 Seiten zeigt das Lexikon der Gesangsstimme den aktuellen Wissensstand rund um das Phänomen Stimme. Auch die Fülle an Gesangstechniken und Gesangsschulen wird aufgeführt – vom Belcanto bis zur Complete Vocal Technique. Selbst sogenannter terlussologischer Gesangsunterricht findet Erwähnung. Bei diesem esoterisch anmutenden Ansatz wird der Sänger in zwei Atemtypen eingeordnet: den Lunaren Typ bzw. den Einatmer und den Solaren Typ, also den Ausatmer.

Das Lexikon der Gesangsstimme wendet sich an Sänger und Wissenschaftler ebenso wie Laien. Allerdings haben manche Artikel zu komplizierteren Sachverhalten in Formulierung und Aufbau nicht unbedingt den Laien als Leser im Blick. Der Sängerformantcluster beispielsweise wird zunächst vorgestellt als „Konstellation des 3., 4. und 5. Formanten, die zu einem erhöhten Schalldruckpegel im Frequenzbereich zwischen 2,5 und 3,0 kHz führt“. – Erst viel später im Artikel wird klarer, was das Besondere am Sängerformantcluster ist:

„Erstens ermöglichen die starken Teiltöne im Bereich von 2,5 bis 3,5 kHz dem Sänger, auch bei lauter Orchesterbegleitung gehört zu werden, weil der Orchesterklang in diesem Frequenzbereich relativ schwach ist. Der Sängerformantcluster erhöht also die Durchschlagskraft und Tragfähigkeit einer Stimme.“

Eine digitale Variante des Lexikons der Gesangsstimme würde sich übrigens als zeitgemäßere Form anbieten. Denn kaum hat man das Lexikon aufgeschlagen, möchte man das Beschriebene auch sofort mit dem Ohr nachvollziehen, und schon sucht man im Internet nach den entsprechenden Musikbeispielen. Wie groß war der Umfang der Stimme der peruanischen Sängerin Yma Sumac? Oder: Was ist ein Vocal Fry? In einem digitalen Lexikon könnte man dem Leser direkt ein Hörbeispiel zu einem bestimmten Register oder Stimmeffekt bereit stellen und auch eine Grafik oder ein Video zu den Vorgängen im Kehlkopf. Aber auch ohne digitale Variante wird der Leser viele neue, spannende Themengebiete im Lexikon der Gesangsstimme entdecken. Denn dieses bietet ein beachtliches und faszinierendes Spektrum an Wissen über das Phänomen der menschlichen Stimme.

