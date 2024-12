Lebendiges, facettenreiches Bild

Buchkritik vom 23.11.2016



Ihr Einfluss auf unser Verständnis von Barockmusik heute ist nicht zu unterschätzen: Die Cembalistin Isolde Ahlgrimm ebnete schon ab Mitte der 1930er Jahre neue, historisch fundierte Zugänge zur Interpretation von Alter Musik und sie beeinflusste die nachfolgende Generation. So musizierte etwa der junge Nikolaus Harnoncourt immer wieder mit ihr. Jetzt liegt die erste deutschsprachige Biografie von Isolde Ahlgrimm vor, recherchiert und verfasst von Regula Winkelman und Peter Watchorn, zwei der zahlreichen Schüler Ahlgrimms.

SWR böhlau - Die Cembalistin Isolde Ahlgrimm (1914-1995). Eine Wegbereiterin der historischen Aufführungspraxis Autor: Regula Winkelmann, Peter Watchorn Verlag: böhlau ISBN: ISBN 978-3-205-79679-4

Es war eine Sensation in den 1950er Jahren: Isolde Ahlgrimm spielte im Auftrag der Plattenfirma Philips erstmals sämtliche Werke für Cembalo von Johann Sebastian Bach ein. Und zwar auf Basis jahrelanger, akribischer Quellenstudien – im Geist heutiger historischer Aufführungspraxis. Eine von vielen Pioniertaten, denn Isolde Ahlgrimm hatte kein Vorbild, das ihr den Weg weisen konnte. Sie selbst hatte für sich erkannt, dass Barockmusik anders klingen müsste:

„Es gilt für den heutigen Musiker dasselbe wie für den damaligen. Er hat die Aufgabe, die Musik so zu verzieren, wie es damals der Komponist von ihm erwartet hätte, auch spontan, ohne Vorausplanung.“

So Isolde Ahlgrimm 1955 im Begleittext zu ihrer Aufnahme der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Er war der zentrale Komponist in ihrer künstlerischen Arbeit – auch wenn sie insgesamt gesehen ein breites Repertoire besaß bis hin zu zeitgenössischer Musik. Waren ihre Bach-Aufnahmen in den 1950er Jahren aufsehenerregend gewesen – auch aufgrund der guten historischen Instrumente, auf denen sie spielte, so wirkten nachfolgende Einspielungen kontraproduktiv. Das stellen jedenfalls Regula Winkelman und Peter Watchorn fest mit Blick auf jene Aufnahmen, die Ahlgrimm in Ostdeutschland gemacht hatte:

„Als dann die ersten Bach-Aufnahmen aus dem Programm von Philips verschwanden und nur noch die schlechten Neuaufnahmen auf dem Markt waren, erhielt Ahlgrimm das Image einer älteren ‚modernen’ Cembalistin, die keine Ahnung von historischer Aufführungspraxis und authentischen Instrumenten hatte.“

So erklären die Biografen, warum Isolde Ahlgrimm und ihre Verdienste um die historische Aufführungspraxis lange Zeit vergessen waren. Der australische Cembalist Peter Watchorn, einer der letzten Schüler Ahlgrimms und ihr persönlicher Freund, hat 2007 eine englischsprachige Biografie veröffentlicht. Sie bildet die Basis für das Buch, das jetzt im Böhlau Verlag erscheint. Die Schweizer Cembalistin Regula Winkelman hat es verfasst beziehungsweise Watchorns Ausführungen übersetzt. Neue Dokumente aus dem Nachlass der Musikerin kamen hinzu. Entstanden ist eine ebenso liebevoll wie fachkundig gemachte Biografie. Es fehlt eine kritische Distanz zur verehrten Lehrerin, um klarer zu benennen, was fortwirkt, und wo sie vielleicht irrte. Was das Buch auf jeden Fall leistet: Neben den hochkompetenten Reflektionen über Ahlgrimms Interpretationsstil bleibt im Gedächtnis, wie anschaulich das Autorenduo den Lebensweg der Musikerin schildert.

1914 in Wien geboren, bahnt sich die zierliche, gerade mal 156 Zentimeter große Musikerin mit viel Fleiß und unglaublicher Willenskraft ihren Weg. Zunächst hat sie in ihrem Ehemann Erich Fiala einen Mitstreiter. Ab 1937 sammeln die beiden systematisch historische Instrumente, und sie veranstalten in Wien zwei Jahrzehnte lang die „Concerte für Kenner und Liebhaber“. Im materialreichen Anhang zur Biografie findet sich unter anderem eine genaue Chronologie dieser „Concerte“ ebenso wie zahlreiche Texte, verfasst von Isolde Ahlgrimm:

„Heutzutage hört man oft vom Publikum, Barockmusik sei langweilig. Diese Leute spüren intuitiv, dass die meisten Aufführungen den musikalischen Atem vermissen lassen. Es ist die Unzulänglichkeit moderner Barockmusik-Aufführungen, die für dieses falsche Verständnis des Publikums verantwortlich ist. Barockmusik wird oft als primitiver Vorgänger der klassischen Musik betrachtet, weil nur der Rahmen geboten wird und nicht all das, was diese Art Musik so genussreich machen kann. Wenn man Chopins Musik all ihrer Verzierungen entblößen würde, würde auch seine Musik als primitiv gelten.“

Isolde Ahlgrimm hat 50 Jahre lang Konzerte gegeben und mit ihrer Arbeit nachfolgende Musiker beeinflusst – insbesondere auch Nikolaus Harnoncourt, mit dem die Cembalistin Gambensonaten von Bach aufnahm. In Wien unterrichtete sie als Professorin – fünf ihrer Schülerinnen und Schüler berichten in der neuen Biografie über diese prägende Erfahrung.

So puzzelt sich beim Lesen ein lebendiges, facettenreiches Bild von Isolde Ahlgrimm zusammen. Gut, dass es laut Biografie bald eine Neuauflage ihrer ersten, bahnbrechenden Bach-Einspielungen geben wird.

