Mittagskonzert vom 4.6.2024

Bodenseefestival 2024

Chouchane Siranossian (Violine)

Narek Kazazyan (Kanun)

Artyom Minassian (Duduk)

Nathanaël Gouin (Klavier)

Grigor Narekatsi:

Havun Havun

Arno Babajanian:

Poème

Elegie

Traditional:

Hoy Nar

Hingala

Aghtshi Maran

Mère Araxe

Sayat Nova:

Eshkhenet

Khachatur Avetisyan:

Housher

Karen Sarjanyan:

Eastern Fantasy

(Konzert vom 16. Mai in Ravensburg)



VOCES8:

Kori Miller, MaryRuth Miller (Sopran)

Katie Jeffries-Harris (Alt)

Barnaby Smith (Altus & Leitung)

Blake Morgan, Euan Williamson (Tenor)

Christopher Moore (Bariton)

Dominic Carver (Bass)

Jean Sibelius:

Be still my soulaus "Finlandia" op. 26

Hugo Alfvén:

Aftonen

Þorkell Sigurbjörnsson:

Heyr himna smiður

Mumford & Sons, arr. Jim Clements:

Timshel

Nat King Cole, arr. Jim Clements:

Straighten Up and Fly Right

Irving Berlin:

Cheek to cheek

Bart Howard, Jimmy VanHeusen, Sammy Cahn, arr. Alexander L'Estrange:

Come Fly With Me (to the Moon)

(Konzert vom 4. Mai in Ravensburg)



Hector Berlioz:

Symphonie fantastique op. 14

Württembergische Philharmonie

Leitung: John Axelrod

(Konzert vom 30. November 2009 in Reutlingen)

Chouchane Siranossian widmet sich am 16. Mai der Musik aus rund 1000 Jahren armenischer Kulturgeschichte, darunter auch volkstümliche Melodien unbekannten Ursprungs. Musik für Geige, Klavier und den traditionellen Instrumenten Duduk und Kanun.

Am 4. Mai bringt das britische Vokalensemble VOCES 8 ein facettenreiches Programm mit Werken unterschiedlichster Herkunftsländer und Epochen auf die Bühne. Die beiden Konzerte finden in Ravensburg im Rahmen des diesjährigen Bodenseefestivals statt, das unter dem Motto "vielstimmig | einstimmig" steht.