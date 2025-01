Neue SWR-Einspielungen

Eigentlich hat Heitor Villa-Lobos Musik für einen Abenteuerfilm in Hollywood geschrieben, aber seine Partitur und das, was auf der Leinwand zu sehen war, passte nicht zusammen. Villa-Lobos will seine Musik retten und überarbeitet sie, so entsteht "Floresta do Amazonas", ein Werk für Sopran, Herrenchor und Orchester. Eine Musik im Hollywood-Tonfall auf der einen Seite und musikalischen Klängen, die zum Beispiel dem Gesang der Vögel aus dem Amazonaswald nachempfunden sind. In den Liedern geht's um Liebe oder die Schönheit der Nacht und die Musik erinnert an die Schönheit der Natur Brasiliens.