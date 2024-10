Best of Gershwin mit Wayne Marshall und dem WDR Funkhausorchester

„George Gershwin arbeitet an einem Jazz-Konzert“ liest der höchst überraschte Komponist 1924 in der Zeitung. Einen konkreten Termin zugesagt hat er dem Bandleader Paul Whiteman für ein Konzert nämlich nicht. Fünf Wochen bleiben Gershwin bis zur Uraufführung der Rhapsody in Blue, bei der er dann selbst am Klavier sitzen wird. Das Publikum ist bereits nach der jazzig, coolen Eröffnung mit der Solo-Klarinette elektrisiert: So klingt amerikanische Musik! Wayne Marshall, der ehemalige Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters, lädt zum 100. Geburtstag der Rhapsody in blue zu einem Streifzug durch die musikalische Welt von George Gershwin ein.

WDR Funkhausorchester Köln

Klavier und Leitung: Wayne Marshall

George Gerhswin:

Ouverture zu "Girl Crazy“

Ferde Grofé:

Mississippi-Suite

George Gershwin:

Rhapsody in Blue

Prélude No. 1

Gershwin in Hollywood, bearbeitet von Robert Russell Bennett

„Catfish Row“ aus „Porgy and Bess“, bearbeitet von Robert Russell Bennett

(Konzert vom 20. September 2024 im WDR Funkhaus, Köln)