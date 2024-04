per Mail teilen

Am 1. Juni 1723 trat Johann Sebastian Bach sein Amt als Thomaskantor in Leipzig an. Das Komponieren von Kantaten für den Gottesdienst, aber auch für weltliche Anlässe gehörte seitdem zu seinen Hauptjobs. Rund Dreiviertel seiner insgesamt 200 Kantaten sind in Leipzig entstanden. SWR2 Treffpunkt Klassik hat den Dirigenten und Bach-Experten Reinhard Goebel nach seinem ganz persönlichen Kantaten-Best-of gefragt.

Modernität ohne Blasphemie

In dieser Folge der fünfteiligen Reihe „Goebels Bach-Kantaten“ erläutert Goebel anhand der Kantate „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ BWV 6, wie Bach zwischen allseits gewünschter Modernität, selbstauferlegtem Kunstanspruch und kirchenmusikalischer Angemessenheit einen kompositorischen Weg fand und wie neue Solo-Instrumente Einzug hielten in seinen Kantaten-Kosmos.

„Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ (BWV 6): Bach stellt die Oboe da caccia vor

Bach komponiert „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ für den zweiten Ostertag 1725. Die Kantate steckt voller Details, man könnte eine ganze Woche darüber erzählen oder ein ganzes Buch füllen, meint Reinhard Goebel.

Johann Sebastian Bach stand bei seinen Kompositionen vor der Herausforderung, die Musik so modern wie möglich zu gestalten, damit ihm nicht die Gottesdienstbesucher ausblieben, „doch durften die Kantaten vor lauter Kunstfertigkeit auf keinen Fall blasphemisch sein.

Es bedurfte genauer Überlegung bei der Komposition: Wie lege ich ein Werk an, was nehme ich mit rein, was lasse ich außen vor?

Bach findet Gefallen an der Oboe da caccia

In BWV 6 wird das Orchester in zwei Gruppen strukturiert. Eine Neuheit in BWV 6 ist die Oboe da caccia. Bachs Vorliebe für diese Oboe zeigt sich bei späteren Aufführungen, denn während sie 1725 noch die dritte Stimme übernimmt, ersetzt Bach bei einer späteren Fassung die Solo-Bratsche in einer Arie durch die Oboe da caccia.