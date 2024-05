Ländlerartiges Klavierstück Beethovens wird uraufgeführt

Das Beethoven-Jahr bringt auch noch Neues. Rechtzeitig zum 250.Geburtstag Beethovens wurde in einer Wiener Bibliothek ein bis dato unbekanntes Klavierstück des Komponisten gefunden. Nun wird es erstmalig präsentiert.

Am Donnerstag, 26. Februar, steht in Wien eine Uraufführung auf dem Programm. Ein 16-taktiges Klavierstück Ludwig van Beethovens soll im Rahmen der Ausstellungseröffnung "Beethoven und seine Verleger" in der Wienbibliothek von der Pianistin Doris Adam uraufgeführt werden. Das kurze Stück wurde erst in diesem Januar im Rahmen von Recherchen zum Beethoven-Jubiläum in der Wienbibliothek im Rathaus gefunden.

Werk ohne Opuszahl und ohne Namen

Nach Angaben des Wiener Musikverlags "Universal Edition" ist das Werk auf einem Doppelblatt mit Skizzen von Ludwig van Beethoven aus den Jahren 1790-1792 notiert. Das vollständige kleine Klavierstück trägt keinen Titel. Da es bis dato unbekannt war, erscheint es noch nicht im neuen Werkverzeichnis und trägt auch noch keine Opuszahl.

Das Stück zeige vom musikalischen Charakter her Züge eines Ländlers, so der Musikverlag. Beethoven habe die Melodiestimme seines Stückes lückenlos aufgezeichnet, an wenigen Stellen sogar überarbeitet, und die Begleitung in abgekürzter Form notiert. Das Stück soll nach der Aufführung als Erstausgabe der Wiener Urtext Edition erscheinen.