Mittagskonzert vom 18.8.2024

Baumklänge und Waldszenen

Erik Satie:

"Sur un arbre" aus "Trois Nouvelles pièces froides"

France Clidat (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

1. Satz aus "Cyprès et Lauriers" op. 156

Jean-Baptiste Dupont (Orgel)

Richard Strauss:

"An den Baum Daphne" für 9-stimmigen gemischten Chor a cappella AV 137 (Epilog zu "Daphne")

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Jörg Straube

Robert Schumann:

"Vogel als Prophet" aus "Waldszenen" op. 82 Nr. 7

Víkingur Ólafsson (Klavier)

John Lennon, Paul McCartney:

"Norwegian wood - Greensleeves"

lautten compagney BERLIN

Jean Sibelius:

"Der Eichenbaum" aus "Der Sturm", Suite für Orchester op. 109

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi

Florence Price:

"Songs of the oak", sinfonische Dichtung für Orchester

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: John Jeter

Igor Strawinsky:

"Dumbarton Oaks", Konzert für Kammerorchester Es-Dur

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Ilan Volkov

Samuel Barber:

"Under the willow tree" aus "Vanessa" op. 32

Detroit Symphony Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Max Reger:

"Wenn die Linde blüht" aus 12 kleine Stücke nach eigenen Liedern für Violoncello und Klavier op. 103c

Fermin Villanueva (Violoncello)

Mizuki Waki (Klavier)

Franz Liszt:

"Waldesrauschen" aus 2 Konzertetüden S 145

Daniil Trifonov (Klavier)