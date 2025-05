Bach-Radeln in Karlsruhe und Umgebung: Sport mit der Musik von Bach

per Mail teilen

Am 11. Mai fand zum dritten Mal das Bach-Radeln in Karlsruhe und Umgebung statt. Unbekanntere Kirchen und vor allem deren Orgeln sollen dabei vorgestellt werden, es erklingt die Musik von Johann Sebastian Bach.

Perfekte Bedingungen für den musikalischen Ausflug

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, 25° Celsius und nur leichter Wind aus dem Osten waren perfekte Voraussetzung für das Bachradeln am zweiten Sonntag im Mai 2025. 36 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich vor dem Durlacher Bahnhof versammelt und die 30 Kilometer lange Tour durch den Karlsruher Landkreis anzutreten.

Circa 50% E-Bikes und ein Tandem starteten gegen 14 Uhr in gemütlichem Tempo vorbei an Feldern und Wäldern Richtung Weingarten. Dort lernte man direkt eine Besonderheit über die Kirchen: Direkt an der katholischen Kirche St. Michael grenzt der Bau der evangelischen Kirche an. Und bis Zerstörung durch die Nationalsozialisten verlängerte auch eine Synagoge den Bau.

Station 1 beim Bach-Radeln im Karlsruher Landkreis: St. Michael in Weingarten (Baden). Patrick Fritz-Benzing ist Organisator vom Bach-Radeln und gab hier das erste Konzert. SWR Günther Kiefl

In der kühlen Kirche folgte das erste Orgelkonzert des Tages. Bezirkskantor Patrick Fritz-Benzing eröffnet mit der Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur, BWV 564. Für diese Tour ist solch ein Stück mit einem kleinen Risiko für die angestrengten Beine verbunden, denn kurz nach Beginn spielen die Füße am Pedal ein Solo.

Musik in der Kleinode

Nach gut 15 Minuten ging es weiter Richtung Staffort. Zu dieser Jahreszeit ist der kleine Ort mit knapp 2.000 Einwohnern vor allem bei Spargelliebhabern bekannt, doch auch Musikliebhaber kommen hier in der evangelischen Kirche auf ihre Kosten, denn sie hat eine besondere Orgel, wie Fritz-Benzing vor Ort erzählte. Eine Restaurierung im Jahr 2012 von der Orgelbauwerkstatt macht die pneumatische Orgel wieder spielbar. Eine Besonderheit in der Region.

Von außen und von innen hübsch: Die evangelische Kirche in Staffort. Eine Besonderheit steht auf der Empore – eine pneumatische Orgel. SWR Günther Kiefl

Besondere Orte kennenlernen, die man nicht auf dem Schirm hat und auch mal kleinere Orgeln zu hören, das ist der Reiz am Bach-Radeln und das Konzept hinter dem Bachradeln, erzählt der Organisator Fritz-Benzing.

Die Idee ist: Kleinode, spezielle Kirchen und Instrumente mit reinzunehmen, auf die man sonst nicht kommen würde. Einfach eine schöne Tour zu planen, gute Instrumenten kennenzulernen und dann eine Stunde Bach hören.

Mit gemütlichen 15km/h geht's durch den Landkreis

Zum dritten Mal findet das Bach-Radeln in Karlsruhe statt, mit jeweils einer Wiederholung. Das Programm und die Kirchen sind von Jahr zu Jahr verschieden, beim ersten Mal 2022 ging es an den Altrhein, bei der zweiten Edition nach Ettlingen, dieses Jahr geht die Runde über Weingarten und Stutensee.

Die dritte Station in diesem Jahr ist in St. Hedwig in der Waldstadt, durch den Hardtwald radelten die 36 Radfahrerinnen und Radfahrer zum nächsten Programmpunkt. Dort wurde es kammermusikalisch. Der Organist Stefan Fritz spielte zusammen mit der Geigerin Jessie Ramsay die Sonate e-Moll für Violine und Basso continuo, BWV 1023.

Eine Wiederholung pro Jahr

Seinen Abschluss fand das Bach-Radeln in der kleinen Kirche am Karlsruher Marktplatz. Dort steht eine beschauliche Orgel. Sie wurde erst vor 6 Jahren neu gebaut von der Firma Lenter aus Großsachsenheim. Das Finale wurde vom Kantor Lucas Bastian mit Johann Sebastian Bachs Fuge in e-Moll präsentiert.

Auch nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein Bach-Radeln in Karlsruhe geben. Interessierte können sich dieses Jahr schon für eine Wiederholung der Tour im Juni anmelden.