19 qm müssen reichen, mehr Platz hat Annette Dittert nicht auf ihrem Kanalboot Emilia, dafür steht oder besser liegt es aber in Little Venice, mitten in London. Da bekommt die umtriebige Journalistin alles mit: die kleinsten und charmantesten Geheimnisse der Themsestadt bis hin zur großen Politik. Vor Ihrem Umzug nach London war sie Korrespondentin in Polen, Afrika, China, Indien und in den USA.