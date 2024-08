Bach als Lernender und Lehrender (1/2)

Säbelrasselnder, strahlender Kriegsheld und machtgeiler Politiker - die Komponisten der Barockzeit haben den Feldherren Gaius Julius Cäsar mit viel musikalischen Pomp auf die Opernbühne gestellt. Aber sie interessierten sich auch für seine andere Seite: für den leidenschaftlichen Menschen, der liebt, wirbt und leidet. Georg Friedrich Händel hat "Giulio Cesare" in verschiedenen Facetten musikalisch charakterisiert, und auch weniger bekannte Komponisten wie Geminiano Giacomelli oder Carlo Pollarolo. (SWR 2020)

Musikliste:

Carl Heinrich Graun:

Ouvertüre zu "Cleopatra e Cesare"

Concerto Köln

Leitung: René Jacobs

Georg Friedrich Händel:

"Va tacito e nascosto", Arie aus "Giulio Cesare in Egitto" HWV 17

Christophe Dumaux (Countertenor)

Freiburger Barockorchester

Geminiano Giacomelli:

"Il cor che sdegnato", Arie aus "Cesare in Egitto"

Raffaele Pé (Countertenor)

La Lira di Orfeo

Francesco Bianchi:

"Saprò d'ogn'alma audace", Arie aus "La morte di Cesare"

Raffaele Pé (Countertenor)

La Lira di Orfeo

Carl Heinrich Graun:

"Voglio strage, e sangue voglio", Arie aus "Cleopatra e Cesare"

Iris Vermillion (Mezzosopran)

Concerto Köln

Leitung: René Jacobs

Carlo Francesco Pollarolo:

"Non temer! Non vo' lasciarti", Arie aus "Giulio Cesare nell'Egitto"

Raffaele Pé (Countertenor)

La Lira di Orfeo

Georg Friedrich Händel:

"Caro! - Bella! Più amabile beltá", Duett Cleopatra / Cäsar

aus "Giulio Cesare in Egitto" HWV 17

Carolyn Sampson (Sopran)

Rupert Enticknap (Countertenor)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Péter Barczi