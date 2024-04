"Ist Exil Schmerz und Isolation oder auch eine Inspirationsquelle?“ Das fragt sich die moldawische Geigerin Patricia Kopatchinskaja und gibt selbst die Antwort: „Was für Komponisten, für uns Musiker, uns Menschen bleibt, ist das Exil in die Kunst, in das Unsagbare der Musik, das sich jeder Begrifflichkeit entzieht.“ Zusammen mit der Camerata Bern wandelt sie in ihrem Konzert beim Festival Heidelberger Frühling auf folkloristischen Spuren und wirft einen Blick auf interessante osteuropäische Komponisten. Mit einem neuen Werk des im Wiener Exil lebenden Alexey Retinsky versuchen sie, die Musik der Erinnerung dienstbar zu machen.

Camerata Bern

Thomas Kaufmann (Violoncello)

Violine und Leitung: Patricia Kopatchinskaja

Ukrainisch-russische Folklore:

Kugikly für Violine und Panflöten

Ivan Wyschnegradsky:

Streichquartett Nr. 2 op. 18

Aus moldawischer Folklore:

Cucuşor cu pană sură

Alfred Schnittke:

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1 (Arrangiert von Martin Merker 2020)

Franz Schubert:

Nr. 3 aus den 5 Menuetten und Trios für Streichquartett D 89

Eugène Ysaÿe:

Exil! op. 25 "Poème symphonique" für hohe Streicher

Andrzej Panufnik:

Konzert für Violine und Streicher (1971)

Alexey Retinsky:

"Die Konturen der Verlorenen" für Streichensemble, Cembalo und Stimmen (Auftragskomposition der Camerata Bern 2024)

(Konzert vom 18. März 2024 in der Aula der Neuen Universität Heidelberg)

Ben Goldscheider (Horn)

Stephen Waarts (Violine)

Nathalia Milstein (Klavier)

György Ligeti:

Trio für Violine, Horn und Klavier (1982)

(Konzert vom 23. März 2024 in der Aula der Alten Universität Heidelberg)