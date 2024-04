Hoffnung für die Orgel von Notre-Dame

per Mail teilen

Gespräch mit Olivier Latry, Titularorganist



Es gibt Hoffnung für die Hauptorgel der Kathedrale nach der Brandkatastrophe am 15. und 16. April, sagt Olivier Latry, Organist von Notre-Dame, im SWR2-Gespräch. Das Instrument, das auf eine 1868 erbauten Orgel von Aristide Cavaillé-Coll zurückgeht, sei nach dem Brand unversehrt geblieben.

Olivier Latry ist seit 1985 Titularorganist von Notre-Dame in Paris. Nach dem Brand der Kirche in der letzten Woche hat er seine Konzerttournee unterbrochen und ist nach Paris gefahren, um sich anzusehen, in welchem Zustand die Orgel ist.

Orgel

Obwohl zurzeit niemand die Kathedrale betreten darf, waren am Dienstag dennoch einige Orgelexperten am Instrument. Sie haben festgestellt: Weder die Pfeifen, noch die Windladen und die Traktur haben etwas abbekommen.

Während des Brandes habe die Orgel durch großes Glück nur 17 Grad Celsius Innentemperatur gehabt, erzählt Latry. Mit einem Thermometer in der Orgel wird täglich automatisch die Temperatur des Instruments gemessen, so auch am Tag des Brandes.

Wie ein Wunder

Der Brandherd des Feuers in der Kirche war weit entfernt von der Orgel. Die beiden Löcher im Dach hätten für zusätzliche Kühlung gesorgt - für Latry ist das ein großes Wunder.

Zunächst kann die Orgel von Notre-Dame noch nicht wieder bespielt werden. In zwei oder drei Jahren gehe das vielleicht wieder, vermutet Olivier Latry. Das Dach müsse noch nicht fertig aufgebaut sein, wenn die Orgel wieder in Betrieb genommen wird.

Youtube-Video der Notre-Dame-Orgel

Gerade ist Olivier Latrys neueste CD „Bach to the Future“ an der Cavaillé-Coll Orgel erschienen. Hier ist die jetzt verstummte Orgel mit Video und Ton noch erlebbar: