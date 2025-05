Oper vom 18.5.2025

Arthur Honegger / Jacques Ibert: „L'Aiglon“

Drame musical in 5 Akten

L'Aiglon, Herzog von Reichstadt: Alexandra Samouilidou

Flambeau: Derrick Ballard

Fürst von Metternich: Gabriel Rollinson

Marschall Marmont: Tim-Lukas Reuter

Friedrich von Gentz: Myungin Lee

Der französische Militärattaché: Collin André Schöning

Graf Prokesch-Osten: Daniel Semsichko

Sedlinsky, Polizeichef: Patrick Hörner

Thérèse de Lorget: Julietta Aleksanyan

Marie Louise, Gräfin von Parma: Anke Peifer

Komtesse Camerata: Liudmila Maytak

Fanny Elssler: Verena Tönjes

Venezianische Maske: Alexander Simoes

Zweite venezianische Maske: Jinsei Park

Gilles: Doðuþ Güney

Pierrot: Agustin Sanchez Arellano

Polichinelle / Ein Offizier: Scott Ingham

Harlekin: Dennis Sörös

Isabelle: Franziska Jobst

Eine Marquise: Katharina Sebastian

Opernchor des Staatstheater Mainz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Leitung: Hermann Bäumer

(Aufführung vom 25. Januar 2025 im Staatstheater Mainz)

"L'Aiglon", der junge Adler ist der Sohn Napoleons. Nach der Verbannung des Vaters wächst der Herzog von Reichstadt in Wien unter strenger Überwachung auf. Und er will flügge werden. In der historischen Oper geht es um die Geschichte eines tragisch scheiternden Idealisten, der manipuliert wird. 1937 haben die Komponisten Arthur Honegger und Jacques Ibert diese nahezu unbekannte Oper gemeinsam komponiert auch mit dem Verweis auf politisch schwierige Zeiten. Das Staatstheater in Mainz hat das faszinierende, kaum gespielte Stück ausgegraben in einer Inszenierung von Luise Kautz und unter der Leitung des scheidenden Generalmusikdirektors Hermann Bäumer.