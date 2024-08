Der Soundtrack zur Wiedereinweihung der Kathedrale Notre Dame in Paris: Nach dem schrecklichen Brand vor 5 Jahren soll am 8. Dezember feierlich der neue Altar geweiht werden – Sébastian Daucé hat schon mal mit dem Ensemble Correspondances die passende Musik aufgenommen: ergreifend-schöne Barockwerke von Notre Dame-Kapellmeistern. Außerdem in der Sendung: eine Spurensuche nach Bachs Wurzeln und Renaissancemusik für die „Queen of Hearts“, die Himmelskönigin Maria, gesungen von der atemberaubenden Boygroup „The Gesualdo Six“.



CD-Liste:

André Campra

Messe de Requiem

Ensemble Correspondance

Sébastian Daucé

(LC 00761, Harmonia Mundi, HMM 90267)



Early Influencers on the Young Master

Bach' s Roots

Voces Suaves

Akademie für Alte Musik Berlin

(LC 04494, Arcana, A566)



Queen of Hearts

The Gesualdo Six

Leitung: Owain Park

(LC 07533, Hyperion, CDA68453)