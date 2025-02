Adam Bałdych und sein neues Album „Portraits“

Die pakistanische Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin Arooj Aftab ist im Bereich Minimal Music, Jazz und Neo-Sufi aktiv. Seit 2005 lebt sie in New York. Für die Grammy Awards 2022 wurde sie für die Kategorie „Best New Artist“ nominiert. Ihr aktuelles Album heißt „Night Reign“. Seit 2021 hat sie an bedeutenden Konzerten und international renommierten Festivals wie dem Newport Jazz Festival, Roskilde Festival, Montreal Jazz Festival und dem Glastonbury Festival teilgenommen. Nun tritt sie am 21.10. in Heidelberg auf. Marlene Küster mit einem Portrait.