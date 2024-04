Abendkonzert vom 29.4.2024

Salaputia Brass

"For Your Eyes Only"

Nino Rota:

The Godfather Waltz

John Barry / Monty Norman, Arr. Peter Dörpinghaus:

Bond for Brass (Medley)

Hildur Guðnadóttir, Arr. Peter Dörpinghaus:

Vichnaya Pamyat

Diverse Komponisten, Arr. Peter Dörpinghaus:

Just buy it

Alfred Newman, Arr. Manfred Honetschläger:

20th Century Fox Fanfare

John Williams, Arr. John Glenesk Mortimer:

Star Wars Trilogy

Björk Guðmundsdóttir, Arr. Andreas Gräsle:

Overture aus "Dancer in the Dark"

Ennio Morricone, Arr. Peter Dörpinghaus:

The Magic of Morricone

Henry Mancini, Arr. Manfred Honetschläger:

Moon River

Klaus Badelt, Arr. Peter Dörpinghaus:

Pirates of the Caribbean, Suite for Brass Ensemble

Elmer Bernstein,Arr. Reiner Hoffmann:

The Magnificent Seven

(Konzert vom 24. März 2024 in der Tauberphilharmonie, Weikersheim)

Sie nennen sich bescheiden „Kerlchen“ (lat. salaputia), haben es aber faustdick hinter den Ohren - oder besser gesagt: in den Lippen. Denn den jungen Virtuosen von Salaputia Brass ist nichts zu schwer! Sie alle spielen in Solopositionen renommierter Deutscher Orchester, wie dem Konzerthausorchester Berlin oder der NDR Radiophilharmonie. An diesem Abend knöpft sich das Ensemble mit Pauken und Trompeten (und Posaunen, Tuba und Schlagzeug...) Klassiker und Entdeckungen vor: von Star Wars über James Bond bis zum Fluch der Karibik. Ein musikalischer Spagat zwischen höchstem Anspruch und unterhaltsamen Hörvergnügen.