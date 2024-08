Alles dreht sich: Im All und auf Erden. Auch in der Musik ist das so. Von Kreisel und Spieluhr, über die Schallplatte bis zur CD, vom Wiener Walzer, über die Pirouette zum Sufi-Tänzer, der sich wieder und wieder um die eigene Achse dreht. Jane Höck mit einem Beitrag zu allem, was sich zur Musik dreht oder beim Kreiseln und Drehen Musik macht.