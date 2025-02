Abendkonzert vom 9.2.2025

14. Internationaler Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart 2024

3. Preis

Corinna Scheurle (Mezzosopran)

Hanna Bachmann (Klavier)

Rebecca Clarke:

Seal Man

Hugo Wolf:

Im Frühling D 882

Franz Schubert:

Erlkönig D 328

Hugo Wolf:

Verborgenheit

Der Tambour



3. Preis

Jonas Müller (Bariton)

Anna Gebhardt (Klavier)

Hugo Wolf:

Fußreise

Michael Daugherty:

Letter to Mrs Bixby (Letters from Lincoln)

Hugo Wolf:

Wo find' ich Trost

Franz Schubert:

Frühlingsglaube D 686

Der Musensohn D 764



2. Preis

Clara Barbier Serrano (Sopran)

Joanna Kacperek (Klavier)

Isabelle Aboulker:

L'inconstante

Hugo Wolf:

Die Bekehrte

Die Spröde

Kaija Saariaho:

Rauha (Leinolaulut)

Liza Lehmann:

There are Fairies at the Bottom of Our Garden



1. Preis

Giacomo Schmidt (Bariton)

Jong Sun Woo (Klavier)

Hugo Wolf:

Unfall

Maude Valérie White:

So we'll go no more a-roving

Hugo Wolf:

Wer sein holdes Lieb verloren (Spanisches Liederbuch)

Lass sie nur geh'n (Italienisches Liederbuch)

Hanns Eisler:

Der Priem

Hugo Wolf:

Der Feuerreiter

Gebet

(Preisträgerkonzert vom 29. September im Konzertsaal der Musikhochschule Stuttgart)



Quartett HANA

Béla Bartók:

Streichquartett Nr. 3 Sz 85

(Konzert vom 23. Januar 2025 beim Heidelberger Frühling Streichquartettfest)

Alle zwei Jahre haben junge Liedduos die Gelegenheit, ihr Können im Bereich Kunstlied beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst zu zeigen; die Internationale Hugo Wolf Akademie Stuttgart macht es möglich. SWR Kultur schneidet traditionell das Preisträgerkonzert mit - die Liedduos präsentieren hier nicht nur ihr technisches Können und die qualitativ hochwertige Klangqualität, sondern auch eine der wichtigsten Komponenten beim Kunstlied: Das menschliche Miteinander. Im Zentrum stehen Lieder von Hugo Wolf und Franz Schubert.