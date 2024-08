Mittagskonzert vom 14.8.2024

Alexander Gadjiev wurde 2021 mit 26 Jahren zum Shooting Star der internationalen Klavierszene, als er in einem einzigen Jahr den ersten Preis des Klavierwettbewerbs in Sydney, den zweiten Preis beim Warschauer Chopin-Wettbewerb und den Krystian Zimerman-Preis für die beste Interpretation einer Chopin-Sonate gewann - laut Gramophone Magazine eine Jahrhundert-Begabung mit "improvisatorischem Instinkt und formidabler analytischer Kraft". Chopins Musik bildet - Gadjievs Neigung gemäß - das Herzstück seines Klavierabends, eingebettet in Musik, die in kontrastreichen Farben den Aspekten Polyphonie und Variation verpflichtet ist.