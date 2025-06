„Als ich das Gymnasium unterbrochen hatte, landete ich erst mal auf einer Grafikschule. Es war beides da damals: Ich habe Jazz gespielt und Bilder gemalt. Entschieden hat es sich, als ich gemerkt habe, dass ich alles, was ich in der Kunst gelernt habe, auf die Musik übertragen habe. Das Lernen ging vom Optischen zum Klanglichen, nicht umgekehrt.“ So beschrieb der österreichische Musiker Peter Ablinger einmal den Weg zu seiner eigenwilligen Ohren-Augen-Kunst, einer Artistik zwischen Komponieren und Klangkunst, einer Wahrnehmungsschule der Über- und der Unterforderung. Im April 2025 ist Peter Ablinger in Berlin, wo er seit 1982 lebte, im Alter von 66 Jahren gestorben.