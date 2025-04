Wut – Musik zum Ausbrechen!

I just wanna break the rules! Wenn das mal so einfach wäre. Regeln brechen. Und doch ist da ein Gefühl, das scheinbar nur existiert, um alle Dämme zu sprengen. Wut gefährdet unsere Selbstkontrolle, Wut versetzt uns in die Lage, Dinge zu tun, die wir ohne Wut niemals tun würden. Deshalb ist Wut nicht nur Gefahr, sondern auch Empowerment. Denn man regt sich ja nicht einfach so tierisch auf.

Lena und Jörg gehen sich heute ernsthaft auf den Geist, aber wie immer mit streng wissenschaftlicher Begleitung. Mit Musik für und gegen Wut zwischen Punk und vollem Blech.

Euphorie, Liebesbekundungen und Kritik gerne an podcasts@swrkultur.de

Hosts und Autor*innen: Jörg Lengersdorf, Lena Hofbauer

Produktion: Lena Hofbauer

Die Playlist zur Folge

Sabotage – Beastie Boys

In furore – Vivaldi

Tourette‘s – Nirvana

Streichquartett Nr. 8 c-moll, op.110– Shostakovich

Requiem Dies Irae – Verdi

Romeo und Julia, Tanz der Ritter – Prokofjew

The Iron Foundry – Mossolow

The Iron Foundry – Mossolow -Metallica – San Francisco Symphony

Allegro Barbaro – Bela Bartok

Schrei nach Liebe – Die Ärzte

You Oughta know – Alanis Morissette

BZRP Music Sessions, Vol. 53 – Shakira & Bizarrap

Die Wut – Patricia Kopatchinskaja

„Schmiede, mein Hammer“ aus: Siegfried, Erster Aufzug – Richard Wagner

Geh ich spazieren im grünen Wald - Südwestdeutscher Singkreis

Killing in the Name – Rage Against the Machine

Also sprach Zarathustra – Richard Strauss