When Jazz Talks – Jazz in Anekdoten (2/3)

Von Henry Altmann

"Weißt du noch als …?" Jazzmusiker spielen gern, und wenn sie nicht spielen, dann reden sie übers Spielen - Anekdoten gehören zum Jazz wie Triolen. Geschichtenüberden Jazz sind aber auch eine GeschichtedesJazz. Anekdoten vertreiben Musikern die Zeit auf Tourneen, sie spiegeln aber auch das Leben innerhalb und außerhalb der Jazzszene, in der Begegnung mit Veranstaltern und Konzertbesuchern, mit bürgerlichen Normen oder purem Rassismus. Und nicht zuletzt zeigen sie, wie gewandt und gewitzt Musiker*innen mit der Schwerkraft der Verhältnisse umgehen.

(Teil 3, Samstag, 22. Juni 2024, 18.20 Uhr)



Fletcher Henderson:

Sultan Serenade

Horace Henderson and his Orchestra

Livingston / Curtis / Hoffman:

I struck a match in the dark

Count Basie and his Orchestra

James Peter "Jimmy" Giuffre:

Four Brothers

Woody Herman & His Orchestra

Razaf Blake:

You're lucky to me

Louis Armstrong and his Orchestra

Lynn Seaton:

Major's Grand Slam

Lynn Seaton Trio

Donald Ayler:

Our Prayer

Albert Ayler Quintet

Gerry Mulligan:

Blight of the fumble bee

Paul Desmond Quartet

Edward Ernest "Eddie" Sauter:

All the cats join in

Buck Clayton Jam Session