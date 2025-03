Sängerin NI-KA: Sie bringt den Soul zurück

In Frankfurt gilt sie als die neue Soul-Stimme, beim ESC-Vorentscheid konnte sie neue Fans für sich gewinnen, nun arbeitet sie an ihrem zweiten Album: Die Sängerin NI-KA mischt mit deutschsprachigem Neo-Soul die Musikszene auf.

Soulig-funkiger Sound, satte Bässe und E-Gitarren-Soli gepaart mit einer kraftvollen Stimme: NI-KA mischt mit deutschsprachigem Neo-Soul die Musikszene ihrer Wahlheimat Frankfurt auf. Und das nicht nur live.

Gerade hat sie ein eigenes Album veröffentlicht und mit der Frankfurter Hiphop-Legende Moses Pelham für dessen Abschiedsalbum zusammengearbeitet.

Pelham vs. Kraftwerk & Jura studieren in Corona-Zeiten

NI-KA sorgt aber auch deutschlandweit für Aufsehen. Sie nahm am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 teil und begeisterte Fans wie Juroren. Ausgewählt wurde sie zwar nicht, aber das schmälert ihre Mission nicht. Die lautet: Den Soul zurückbringen.

Wer ist die talentierte 25-Jährige und woher kommt sie?

Stefan Raab vergleicht NI-KA mit Aretha Franklin. Annika Omlor

Aus der Südpfalz in die Großstadt

Aufgewachsen ist NI-KA, die mit bürgerlichem Namen Annika Omlor heißt, in Maikammer in Rheinland-Pfalz, einem historischen Weinort mit 4.500 Einwohnern. Mit 19 Jahren zog es sie in die Stadt: Seitdem lebt sie in der Mainmetropole Frankfurt.

Ihre Eltern brachten sie zur Musik: Sie besuchten mit ihr Konzerte, ihr Vater hat eine große CD-Sammlung. Ihre Leidenschaft sei früh erkennbar gewesen, sagt NI-KA: „Das habe ich immer zu hundert Prozent gemacht.“

Mit elf Jahren begann sie dann klassischen Gesangsunterricht zu nehmen, stieg als Jugendliche auf Pop und Soul um und sammelte schließlich Bühnenerfahrung als Leadsängerin des Gospelchors New Directions. Mit dem Chor gewann sie 2017 einen Sonderpreis beim SWR1-Weihnachtssong-Contest und stand gemeinsam mit Stargast Chris de Burgh auf der Bühne.

In ihrer Wahlheimat Frankfurt hat sich NI-KA mit ihrer Jazz-Hiphop-Band whodis als feste Größe in der Musikszene etabliert und arbeitet eng mit dem Urban Art Orchestra von Jona Heckmann zusammen. Seit fünf Jahren schreibt sie gemeinsam mit ihrem Produzent Nicolas Butka eigene Songs. Gerade ist ihr Debütalbum „Anni“ auch auf Vinyl erschienen.

NI-KA in der zweiten Show beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest: Weitergekommen ist sie nicht, aber neue Fans hat sie gewinnen können. picture-alliance / Reportdienste dpa/RTL

Der Traum vom ESC: Die Zukunft im Blick

Ein Meilenstein in NI-KAs Karriere war die Teilnahme am ESC-Vorentscheid 2025. „Ich war fertig, und ich war glücklich. Ich bin zwar nicht weitergekommen. Aber ich bin trotzdem unfassbar happy“, sagt sie. Besonders das Lob von Stefan Raab, der sie mit Aretha Franklin verglich, wird ihr in Erinnerung bleiben.

Genau wie die Zusammenarbeit mit seiner Band Heavytones: „Das sind meine absoluten Helden was Musik im Fernsehen betrifft.“ Als die Band ihr positives Feedback gegeben habe, habe sie gewusst, dass sie alles richtig mache: „Ich kann so in meine nächsten Projekte starten“, sagt NI-KA.

Und auch von anderer Seite bekommt sie Rückhalt für ihre Zukunft: „Ich weiß, dass wir neue Fans dazugewonnen haben“, so die Sängerin. Sie habe einige Fanpost bekommen und hofft, dass diese Menschen bald auch ihre Konzerte besuchen werden.

Aktuell arbeitet NI-KA an neuer Musik für ihr zweites Album, spielt Konzerte mit whodis und dem Urban Art Orchestra. Sie kann sagen: Sie freut sich auf alles, was jetzt kommt.