Von Jakob Bauer

Gruselige Musik kennen wir aus Filmen, wenn sie unheimliche Szenen untermalt. Aber es gibt auch Musik, die uns ohne Bilder einen Schauer über den Rücken jagt. Die Britin Rosemary Brown etwa hatte angeblich Kontakt zu verstorbenen Komponisten und schrieb deren Werke aus dem Jenseits nieder. Dann gibt es den „Most Mysterious Song On The Internet“, keiner weiß, wer ihn geschrieben oder aufgenommen hat, er ist einfach da. Und es gibt natürlich viele Songs, die Geisterhaftes erzählen oder unheimliche Stimmungen erzeugen. Wir tauchen ein in die musikalische Welt der Paranormalität.

Mark Snow:

X-Files (Theme)

Mark Snow

Komponist unbekannt:

The Most Mysterious Song On The Internet

Rosemary Brown / Franz Liszt:

Grübelei

Peter Katin, Rosemary Brown

Mark Linkous:

Eyepennies

Sparklehorse und PJ Harvey

Burial:

Ghost Hardware

Burial

Robert "Bob“ Crewe, Robert "Bob“ Gaudio:

The Sun Ain' t Gonna Shine Anymore

The Walker Brothers, John Walker, Scott Walker, Gary Walker

Scott Walker:

The Escape

Scott Walker

Geoff Barrow, Beth Gibbons, Adrian Utley:

Humming

Portishead - Geoff Barrow Adrian Utley, Beth Gibbons

Andrey Iskanov and Alexander Shevchenko:

Philosophy of a Knife Title Theme

Andrey Iskanov and Alexander Shevchenko

Trent Reznor, Atticus Ross:

Letting Go While Holding On

Nine Inch Nails

Phil Moore, Mark Paulson, Beth Tacular:

Ghost Life

Bowerbirds - Phil Moore, Mark Paulson, Beth Tacular

Jukebox AI:

Song in the style of Frank Sinatra

Jukebox AI

Suno AI:

Haunting Shadows

Suno AI

Füllmusik:

They're here, aus dem Film Poltergeist von 2015

Leitung: Ben Foster

Musikpassagen vom 20.5.2024 | Von Spuk, Grusel und Schauer – Geistermusik!