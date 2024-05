Von Rostow nach Leipzig – Die Pianistin Olga Reznichenko

Von Fanny Opitz

Hinter dem Klavier ist Olga Reznichenko ein Ereignis, das man so schnell nicht vergisst, vielleicht weil sie hier ihren Traumberuf Jazzmusikerin nachgeht: Dabei hätten ihre Eltern sie lieber als klassische Pianistin auf der Konzertbühne gesehen. Doch Reznichenko leistet Überzeugungsarbeit: Aufgewachsen ist sie im russischen Rostow am Don, ihr Studium führt sie später unter anderem nach Leipzig zu Michael Wollny. In SWR Kultur verrät sie uns, wie ihr kreativer Prozess als Komponistin verläuft und warum sie eine Passion für deutsche Radwege hat.



Olga Reznichenko:

Rhythm Dissection

Olga Reznichenko Trio

Olga Reznichenko

Lorenz Heigenhuber

Maximilian Stadtfeld



Olga Reznichenko:

Salty Drunk Fish

Olga Reznichenko Trio



Olga Reznichenko:

Restless stone stops motion

Olga Reznichenko Trio



Olga Reznichenko:

Trampelpfad

Olga Reznichenko Trio



Olga Reznichenko:

Final mirrors facing flames

Olga Reznichenko Trio



Olga Reznichenko:

Solaris

Olga Reznichenko Trio



Olga Reznichenko:

A ballad for a cowboy who is yet to find out about fear

Olga Reznichenko Trio