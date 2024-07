The Healing Force of the Universe? Spiritualität und Jazz

Von Ulrich Kriest

Zu den Eigenarten, die dem Jazz routiniert nachgerühmt werden, gehört nicht zuletzt aufgrund seiner Geschichte eine unterstellte Nähe zur Spiritualität. Nun ist Spiritualität ein recht unscharf gefasster Begriff, dem durchaus Momente von Esoterik, Pathos und Kitsch, aber auch eine Dimension von Verbindlichkeit und Selbstvergewisserung innewohnen. Zu fragen ist, wie es um den Vertrag zwischen Musiker*innen, Publikum und eventuell Aufführungsort bestellt ist. Zumal in säkularen Gesellschaften, in denen Spiritualität verinnerlicht und vereinzelt als persönliche Erfahrung gilt.



Curtis Mayfield:

People get ready

The Impressions



Pharoah Sanders:

The creator has a master plan (Peace)

Leon Thomas



John William Coltrane:

A love supreme aus A love supreme (Suite)

Carlos Santana

John McLaughlin



Shabaka Hutchings:

Breathing

Shabaka

Rajna Swaminathan



Arve Henriksen / Jan Bang / Erik Honorè:

Saraswati

Stahlquartett

Arve Henriksen

Jan Bang

Erik Honorè

Lars Danielsson



Matthew Halsall:

Natural movement

Matthew Halsall



Immanuel Wilkins:

Don’t Break

Immanuel Wilkins

Micah Thomas

Daryl Johns

Kweku Sumbry feat. Farafina Kan



Jowee Omicil:

Lament 4 Ayity

Jowee Omicil

Yoann Danier

Arnaud Dolmen

Randy Kerber

Jendah Manga



Max Herre, Roberto di Gioia:

Satori ways

Max Herre

Brandee Younger

Web Web



Sam Shepherd:

Movement 4

Sam Shepherd

Pharoah Sanders

The London Symphony Orchestra



Anonymus:

Tres morillas m'enamoran

El cancionero de palacio

Jan Garbarek

The Hilliard Ensemble



Rahsaan Roland Kirk:

Something for trane that trane could have said

Rahsaan Roland Kirk

Joe Habad Texidor

Maurice McKinley