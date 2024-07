The Big Schlepp – Neuer Groove-Jazz made in Germany

Von Odilo Clausnitzer

"Big Schlepp", so heißt ein Paradestück des deutschen Jazz-Funk, geschrieben 1971 von Volker Kriegel. Wenn heute deutsche Bands Jazz-Spirit und tanzbare Grooves zusammenbringen, geht es oft besonders lässig schleppend zu: typisch eiernde Beats, wie sie einst der Hip-Hop-Produzent J Dilla erfunden hat, werden hier organisch mit aufregender Improvisation und vertrackten Formen verbunden. Dafür stehen Bands wie das Moses Yoofey Trio, We Don’t Suck, We Blow! oder die Musik von Schlagzeuger Silvan Strauss.



Volker Kriegel:

Big Schlepp

Dave Pike Set



Moses Yoofee/Roman Klobe/Noah Fürbringer:

Richmond

Moses Yoofee Trio



Moses Yoofee/Roman Klobe/Noah Fürbringer:

Fragile

Moses Yoofee Trio



Anika Nilles:

Boom

Anika Nilles



Sylveer Vanholme, David Mac Kay & Raymond Vincent:

Daydream In Blue

We Don't Suck, We Blow!



Falko Harriehausen:

Wave Patterns

We Don't Suck, We Blow!



Silvan Strauß:

Partners

Silvan Strauß



Alex Eckert/Daniel Stritzke/Silvan Strauß/Samuel Wootton:

Cowcow

ToyToy



Martin Sörös:

Mantra

Dr. Syros